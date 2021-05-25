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世界OnAir／大麻=高犯罪率？「綠色經濟」背後迷思

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世界OnAir／大麻=高犯罪率？全美「綠色經濟」背後迷思

世界新聞網
植物性大麻在全美各地有益趨合法化趨勢。Getty Images
植物性大麻在全美各地有益趨合法化趨勢。Getty Images

隨著全美娛樂大麻益趨合法化，許多人擔心的是合法化後隨之而來的高犯罪率，兩者之間真的能畫上等號嗎？或許這是個統計上取樣的問題，若調查監獄中的犯罪份子，肯定百分之百有呼麻，但這並不代表大麻與犯罪有百分之百的連結。

芝加哥AMITA Health Care血液腫瘤科癌症臨床專業藥學醫師許春菊表示，人體除了有循環、呼吸、泌尿等11種主要器官系統外，還有一個鮮為人知的內源性大麻素系統(簡稱ECS)，產生的部位在神經與神經的突觸之間。人體在持續運動一段時間後，因受到外界刺激，便會產生大麻素，讓我們覺得放鬆，甚至我們看到喜歡的人，身體也會產生Falling in love的大麻素。

有趣的是，人體內產生的大麻素有兩種，一是Anandamide、一是2-AG，前者和植物大麻所產生的THC很像，不同的是一個是身體產生，一個是從植物產生。許春菊說，人體對大麻有許多不同的受體(或受器)，化學結構相同才能對身體產生刺激，就像鑰匙孔插對了鑰匙才能開啟。

藥用大麻主要用於治療末期癌症、愛滋病患的疼痛，並可緩和帕金森症顫抖現象。Gett...
藥用大麻主要用於治療末期癌症、愛滋病患的疼痛，並可緩和帕金森症顫抖現象。Getty Images

許春菊指出，大麻素對身體的影響無所不在，例如情緒的平衡、心跳、血壓、睡眠、免疫系統，身體的受器分CB1和CB2，CB1位置主要在中樞神經、大腦，這也解釋了為何THC會讓人放鬆或是亢奮。CB2是在周邊神經，主要的功用是免疫系統、疼痛產生平衡的作用。

自然界的植物性大麻素還存在於黑胡椒、巧克力和黑松露，但因量極少，效果沒有那麼強。另外人工合成的大麻(Synthetic cannabinoids)有合法與非法，藥廠生產的屬於合法，網路上販賣的「山寨版大麻素」Spice(香料)、K2便是非法的。

大麻合法化帶來龐大商機，圖為含有大麻的巧克力。Getty Images
大麻合法化帶來龐大商機，圖為含有大麻的巧克力。Getty Images

支持大麻合法化的團體，多以其藥用價值為訴求，許春菊提到，大麻對疼痛與發炎具有療效。以音樂天王麥可傑克森為例，他因服用止痛藥過量而死亡，但他本身並不會感覺痛苦，呼吸停止便死了，而大麻和止痛藥最大的不同便是，不會導致服用者死亡。

本周「世界OnAir」節目，主播卓賢與許春菊醫師延續上周話題，從內源性大麻素系統及大麻的歷史，談到大麻在破除汙名後的藥用價值，它能治療末期癌症、愛滋病患的疼痛，緩和帕金森症顫抖現象，以及印度大麻對青光眼具有控制眼壓等療效。至於大麻是否讓人成癮？許春菊表示，目前的研究缺乏明顯的數據，這些專業角度都讓一般大眾看待大麻有另一番視野。

「世界OnAir」是世界新聞網新推出的播客節目，每周推出一集，透過這個新的平台，希望讓閱聽者有新的選擇和體驗。

大麻合法化 癌症 世界OnAir

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