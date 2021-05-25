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分析：病毒從實驗室外洩理論為何突然變得可信

已打疫苗仍戴口罩 背後原因：免化妝、免微笑、藏身分

記者顏伶如／綜合報導
不少完成疫苗接種的美國民眾仍戴口罩。(美聯社)
不少完成疫苗接種的美國民眾仍戴口罩。(美聯社)

美國疾病管制暨預防中心(CDC)已宣布完成新冠疫苗接種民眾，絕大多數室內室外環境已不再需要戴口罩，但不少完成疫苗接種的美國民眾對於戴口罩仍樂此不疲。背後原因除了疫情未完全消失及健康考量之外，還有其他層面因素，包括戴口罩出門可不必化妝、不必勉強自己對人微笑，還能保持某種程度的身分隱密。

國家廣播公司(NBC)報導，住在密蘇里州肯薩斯市(Kansas City)的46歲婦人潔西‧強生(Jaz Johnson)與95歲祖母同住，雖然已經完成疫苗接種卻還持續戴口罩。她說，戴口罩是為了自身及家人健康著想，但戴口罩還有另一個好處，就是可以把情緒藏起來，排隊結帳時有人靠太近，鄙視態度不會被人看到，親戚講著已重覆十遍的老掉牙話題時，無聊表情也可躲在口罩後面。

從事資訊科技的強生說「我是個不會說謊，什麼事情都藏不住的人。現在其實滿有趣的，因為沒人知道我在想什麼。」

住在內華達州太浩湖(Lake Tahoe)的35歲退役海軍凱西迪(Cassidy)匿名受訪時說，由於有創傷後壓力症候群(PTSD)及廣場畏懼症(agoraphobia)，戴上口罩彷彿有了一層「防護罩」，避免尷尬的人際互動。凱西迪說：「要擠出笑容，表現得一副冷靜、勇敢的模樣，真的很累。」

專門研究決策過程的卡內基美隆大學(Carnegie Mellon University)學者費契霍夫(Baruch Fischhoff)指出，全美目前約有39%人口完成接種，已打疫苗民眾持續戴口罩有著各種原因，例如對還沒辦法打疫苗的民眾，包括幼小孩童在內，傳遞團結一致的訊息，也對其他人展現自己對於保護他人仍然非常在乎的態度。

費契霍夫分析，究竟哪一個時間點可以不必再戴口罩，許多民眾感到混淆、舉棋不定，如此反應可以讓人理解，某些民眾打完疫苗馬上對於不戴口罩覺得自在，但某些民眾在打了疫苗之後對於是否獲得保護，仍感到不確定。

費契霍夫說：「終於鬆一口氣的感覺，需要內心感受的累積，不同民眾內心感受的建立速度各不相同。」

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