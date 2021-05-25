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繼亞馬遜和臉書後 Google遭德反托拉斯當局盯上

中央社法蘭克福25日綜合外電報導
德國反托拉斯當局表示，已對Google是否涉及反競爭行為展開調查。(美聯社)
德國反托拉斯當局表示，已對Google是否涉及反競爭行為展開調查。(美聯社)

德國反托拉斯當局今天表示，已對Google是否涉及反競爭行為展開調查。德國已經利用今年1月通過的新法，對亞馬遜和臉書等其他美國科技巨擘展開調查。

德國聯邦卡特爾署（Federal Cartel Office）發表聲明表示，將對Google位於德國和愛爾蘭的歐洲分支，以及其設於加州的母公司Alphabet，展開調查。

聯邦卡特爾署署長孟特（Andreas Mundt）表示，由於Google數位產品涵蓋廣泛，這項調查「具有顯著跨市場重要性」。

孟特說：「Google的商業模式基本上建立在處理其用戶資料。Google在這方面的戰略優勢，是基於本身取得攸關競爭力數據的既有管道。」

孟特指出，調查的重點在於消費者「若想使用Google服務，對於Google使用他們的資料是否有足夠的選擇」。

聯邦卡特爾署表示，根據德國今年1月通過的競爭法修法，現在當局擁有更多權力，「更有效提早干預」大型科技公司，而非因為它們濫用主宰市場地位僅祭出懲罰而已。

聯邦卡特爾署上週表示，目前正在調查亞馬遜是否擁有「幾乎不可挑戰的經濟實力地位」。

聯邦卡特爾署也利用被賦予的新權力，對社群龍頭臉書（Facebook）整合虛擬實境頭戴式裝置擴大展開調查。

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