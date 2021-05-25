美國WHA發言：須邀台灣與會 要求中國疫源調查透明

美國衛生部長貝塞拉24日在世界衛生大會（WHA）表示，必須邀請台灣做為觀察員參加WHA。（美聯社）

美國 衛生部長貝塞拉今天在世界衛生大會（WHA）強力表示，必須邀請台灣做為觀察員參加世界衛生大會，且直指針對中國疫情 起源研究必須透明，讓國際專家獨立全面評估病毒為何爆發。

美國衛生部長貝塞拉（Xavier Becerra）今天在世界衛生大會發言，表示2019冠狀病毒疾病（COVID-19）全球大流行造成數百萬人喪生，全球必須加強防範疾病大流行，為下次全球健康危機有更好準備。

貝塞拉表示，WHO （世界衛生組織）會員國需要團結起來，面對眼前諸多挑戰，全球合作至關緊要；必須持續與非會員國合作，強調「我們必須邀請台灣以觀察員身分參加世界衛生大會」。

此外他直指必須做更多的工作進一步了解疫情，以做好準備和應對未來威脅，因此疫情起源的第2階段研究必須以透明和科學為基礎，更需賦予國際專家獨立性，能夠全面評估病毒起源。

他說，全球需要提高透明度，立即共享病毒爆發關鍵訊息，並強化衛生系統應對。

美媒近日報導中國武漢病毒研究所研究員曾於2019 月11月就診，美國政府對此表示一再呼籲WHO支持專家對疫情起源進行調查，且避免調查遭到干擾或政治化。美國期望WHO能進行更透明、獨立的第2階段調查。

此外，美國、挪威、加拿大和英國等國今年3月也對WHO率領的中國疫情起源研究表達關切，並要求進一步調查，以及取得疫情初期階段所有相關人士、動物及其他方面的完整資料。

但中國外交部先前指出，WHO率領的專家小組在2月到訪武漢病毒研究所後，結論是病毒「極不可能」從實驗室外洩。