打疫苗抽百萬獎金 俄亥俄州長笑：12天湧逾270萬人登記

俄亥俄州12日推出「打疫苗抽百萬（Vax-a-Million）」樂透活動，該州州長狄懷恩（Mike DeWine）24日宣布，已有逾270萬名成年居民登記這項抽獎活動。（美聯社）

俄亥俄州 12日推出「打疫苗 抽百萬（Vax-a-Million）」樂透活動，該州州長狄懷恩（Mike DeWine）24日宣布，已有逾270萬名成年居民登記這項抽獎活動。

狄懷恩在記者會上表示，他對民眾踴躍參加這項活動感到鼓舞。根據該州「打疫苗抽百萬」活動，任何18歲以上的俄州居民只要證明接種過至少一劑新冠疫苗，就有資格參加抽獎，將有5名幸運兒贏得100萬美元獎金，從26日開始，連續五周，會在每周三宣布得獎者。

除了成人之外，俄州也有為年輕居民提供誘因。狄懷恩說，有超過10.4萬名年齡在12到17歲的俄亥俄州青年，參加獲得四年全額大學獎學金的抽獎活動，尤其是16至17歲的接種民眾大幅增加，有可能的原因是他們即將升大學。

自從5月12日宣布抽獎活動後，俄州的疫苗接種率飆升33%。狄懷恩說，16至17歲的接種民眾增加94%，18至19歲的接種民眾增加46%，而20至25歲的接種者則增加約55%。

他補充說，截至目前，在517萬符合條件的成年人中，共有275萬8470人開始接種疫苗和登記抽獎。強調對此成果感到相當滿意，讓更多人接種疫苗能使生活恢復正常。

對此，該州共和黨籍議員鮑威爾（Jena Powell）表示，將在本周提出立法終止這項活動，強調這些錢應該用於其他計畫，像是小企業復甦補助金和兒童心理健康服務等。

鮑威爾說，打疫苗抽百萬是濫用花納稅人的錢，民眾願意的話就可以打疫苗，不應該將500萬美元投入其中。

據了解，俄州政府將使用「聯邦資助的新冠病毒紓困 基金」來資助這項抽獎活動。