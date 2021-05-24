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疫下業績佳 健身器材Peloton投資4億興建首座美國廠

編譯劉忠勇／綜合報導
派樂騰未來將推出Made in USA的產品。（美聯社）
派樂騰未來將推出Made in USA的產品。（美聯社）

美國健身器材暨線上健身課程廠商派樂騰（Peloton）24日宣布，將投資4億美元，在美國興建第一座工廠，以加快生產並滿足飛輪和高階跑步機的旺盛需求。

派樂騰表示，經過評估多處廠址後，最後選定落腳俄亥俄州伍德郡的特洛伊鎮（Troy），將興建占地約9公頃的製造設施。工廠預定在今年夏末動工，到2023年啟用，將為當地帶進2000個就業機會。

派樂騰於2019年併購台灣的期美科技，並在台灣台南新吉工業區設有工廠，也是力山工業的大客戶。

派樂騰創辦人兼執行長佛利（John Foley）接受訪問時說：「我們為此已規畫多年，但我認為疫情正為我們出色表現寫下驚嘆號。如此可在全球供應鏈更靈活運作，也會讓我們能安穩入眠，這是可以想像到的。」

這個居家健身設施公司因疫情帶動強旺需求，導致交貨延遲，令消費者和投資人備感挫折。今年2月，派樂騰曾表示為加快出貨，不惜斥資1億美元動用空運和特快海運。

派樂騰也以4.2億美元併購同業Precor，取得在北卡羅萊納州和華盛頓州的生產設施，預計在今年底可開始生產Bike和Tread兩大系列產品。

據佛利表示，既然增加這麼多的生產空間，Peloton未來幾年也有餘裕生產其他產品。

本月初，派樂騰因安全顧慮宣布召回兩款跑步機，較便宜的款式the Tread原定本周上市，也為加裝新的安全功能而延後。

同時，派樂騰持續推廣Bike和Bike+兩款飛輪，今年將打進澳洲市場。

佛利說：「我們相信未來是居家健身，這就是為什麼我們要投資這座廠。」

派樂騰周一股價小漲0.3%，今年來股價下跌35%。

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