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美商務部長：520億元提案 促美新蓋7至10座半導體廠

編譯葉亭均／綜合報導
美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）。（路透）
美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）。（路透）

美國商務部雷蒙多（Gina Raimondo）24日表示，政府將提供520億美元資金強化半導體生產和研發的提案，可能會促使美國本土新設立七座到十座工廠。

雷蒙多在一座美光晶片廠外舉行的活動上表示，她預期政府這筆資金將促成晶片製造和研究方面出現規模1500億美元以上的投資，包括來自各州、聯邦政府和民間企業的出資。

雷蒙多說：「我們只需要聯邦資金…引導民間資金釋出」，「屆時，在美國可能會有七、八、九或十座新工廠。」

雷蒙多表示，預期各州將爭取設立晶片廠的聯邦資金，而商務部將會有發放資金獎勵的透明程序。

美國參議員華納（Mark Warner）在周一這場活動中表示，他認為這筆資金可能促成興建七到十座新的晶圓廠，「這不會在一夕之間達成，商務部將花上數年進行這些投資」。

參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）上周公布修正後的兩黨議案，提議未來五年為美國半導體生產和研發支出520億美元。支持人士指出，美國在1990年代在全球半導體與微電子產品的生產占比達37%，如今，只有12%的半導體是在美生產。

路透先前報導，上述法案將包含390億美元投入生產與研發獎勵，105億美元投入包含國家半導體技術中心、國家先進封裝製造計畫與其他研發在內的計畫。

美國 雷蒙多 商務部

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