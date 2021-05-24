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佛洛伊德遇害周年前夕 家屬和支持者大遊行

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佛洛伊德遇害周年前夕 家屬和支持者大遊行

中央社明尼阿波利斯23日綜合外電報導
非裔男子佛洛伊德遭白人警察暴力致死周年前夕，他的支持者和親屬今天在明尼阿波利斯市中心舉行遊行集會。(美聯社)
非裔男子佛洛伊德遭白人警察暴力致死周年前夕，他的支持者和親屬今天在明尼阿波利斯市中心舉行遊行集會。(美聯社)

非裔男子佛洛伊德遭白人警察暴力致死周年前夕，他的支持者和親屬今天在明尼阿波利斯市中心舉行遊行集會。佛洛伊德之死引發全美對於種族不公不義的省思。

法新社報導，約1500名遊行者在明尼阿波利斯，加入佛洛伊德（George Floyd）的家族成員，以及其他遭警察暴力致死的非裔受害者親屬，在場共同聆聽演說。

46歲的佛洛伊德2020年5月25日遭白人警察蕭文（Derek Chauvin）以膝壓住頸部9分多鐘致死。

蕭文上月遭陪審團判謀殺和過失殺人罪名確立，訂於6月25日判刑。

這場在明尼阿波利斯市區的遊行集會，從漢尼本郡（Hennepin County）政府中心前的演說活動展開。佛洛伊德的妹妹碧姬（Bridgett Floyd）告訴在場群眾，這是漫長且痛苦的一年，她和家人都非常沮喪。

碧姬說，佛洛伊德的死「瞬間」改變她的人生。

「我將挺身而出，替他發聲，挺身而出，替他成為改變的力量。」

佛洛伊德之死在全美和世界各地掀起抗議種族不公不義的示威浪潮。民權領袖、牧師夏普頓（Reverend Al Sharpton）發表演說指出，佛洛伊德的遇害是「美國史上最大的恥辱之一」。

他表示，佛洛伊德、還有許多其他人所遭遇的事，正在引領美國以及全世界發生變革。

影片來源：YouTube ABC News頻道

佛洛伊德 遊行 警察

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