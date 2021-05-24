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紐時：後川普時期共和黨何去何從 阿肯色州一葉知秋

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紐時：後川普時期共和黨何去何從 阿肯色州一葉知秋

記者顏伶如／綜合報導
紐時分析，後川普時期的共和黨將何去何從，阿肯色州選舉情勢似可看出端倪。前任白宮發言人莎拉‧桑德斯。(美聯社)
紐時分析，後川普時期的共和黨將何去何從，阿肯色州選舉情勢似可看出端倪。前任白宮發言人莎拉‧桑德斯。(美聯社)

川普時期的共和黨將何去何從，阿肯色州選舉情勢似可看出端倪。紐約時報分析，前任白宮發言人莎拉‧桑德斯(Sarah Huckabee Sanders)將「川普品牌」高調帶進阿肯色州地方政治的同時，共和黨各種不同可能發展，也在阿肯色州萌芽。

數十年來，阿肯色州在美國政治一直扮演積極角色。1990年代，阿肯色州是當時美國總統的故鄉，全球最有錢的家族也出身阿肯色州。2000年代初期，曾有三位阿肯色州出身的政治人物角逐總統，相隔10年後，「財富500強」(Fortune 500)排行榜的第六名企業便以阿肯色州為家。

共和黨未來將如何發展，阿肯色州如今成了各界矚目的測試案例。紐約時報指出，過去10年間，阿肯色州從原本民主黨稱霸的局面，驟然逆轉為共和黨執政；阿肯色州與已經卸任的川普迄今緊密結合，川普政治行事風格則主導著共和黨走向。

共和黨內分布於政治光譜不同區段的理念，都在阿肯色州存在，包括追隨選舉陰謀論的川普鐵粉，如今代表人物正是莎拉‧桑德斯。他的父親是曾角逐共和黨總統初選的前任州長哈克比(Mike Huckabee)。傾向於理念派，較少對川普亦步亦趨的保守派，指標人物則包括阿肯色州聯邦參議員柯頓(Tom Cotton)。

另外還有崛起於前川普時期的現任州長賀勤森(Asa Hutchinson)，期盼著黨內川普熱潮能夠過去，一切回歸原狀。最後則是被川普主義(Trumpism)嚇到的共和黨人，其中有些選擇離開，或思考著何時要離開。

報導分析，最重要的是，阿肯色州共和黨內部每一股勢力，都與影響力龐大的當地企業息息相關，而這些企業則對充滿川普個人色彩的共和黨頻頻發動文化戰爭的政治操作，越來越感到不自在。知情人士透露，沃爾瑪(Walmart)上個月在阿肯色州召開的一場主管會議上，某些主管便對阿州限制跨性別人士權益法案表示憂慮，擔心招聘多元化勞工團隊可能因此受限。

未來一年半裡，莎拉‧桑德斯將在阿州州長選舉裡，測試川普主義的受歡迎程度。2020年11月大選中，川普在阿州得票率比領先拜登27%。莎拉‧桑德斯的黨內初選對手為阿州檢察長萊絲莉‧羅勒奇(Leslie Rutledge)。羅勒奇先前曾懇求川普不要為莎拉‧桑德斯背書，但未獲採納。

報導指出，莎拉‧桑德斯參加州長選舉的同時，柯頓及賀勤森則將彼此較勁，因為兩人都有角逐2024年總統大選的打算。共和黨籍阿州參議員狄斯曼(Jonathan Dismang)說，到時候關係會變得很複雜。

阿肯色州 川普 共和黨

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