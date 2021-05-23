到底為何想參選？「零議題」奇葩候選人增多

密蘇里州聖路易市律師麥考科拉斯基(右)與妻子派翠西亞去年曾持槍站在自家門廊，威脅路過的示威者，日前宣布參選密州聯邦參議員，從政動機卻不明。(美聯社)

密蘇里州聖路易市律師麥考科拉斯基(Mark McCloskey)日前宣布參選明年密州聯邦參議員，但他的從政動機不明，也不清楚他為何想成為參與立法程序的535名聯邦議員之一；像他這樣的「零議題」(zero-issue)候選人愈來愈多。

麥考科拉斯基去年與妻子派翠西亞(Patricia McCloskey)持槍站在門廊，要求行經家門前的「黑人的命也是命」(BLM)示威者離開；示威者繞道離去，幸未發生衝突。

「華盛頓郵報」分析師邦普(Philip Bump)寫道，造訪麥考科拉斯基的競選網站，不難發現他支持憲法第二修正案，主張對抗批判性種族理論，後者形同支持傳統愛國主義；此外，他只支持保守派法官和共和黨的各項議題。

近期有越來越多人期望以惡名昭彰為賭注締造政治成就，或以政治成就為賭注，達成惡名昭彰的境界。

曾獲奧林匹克十項全能冠軍的變性人凱特琳‧詹納(Caitlyn Jenner)角逐加州 州長也非關政治，她的競選文宣訴說加州存在的左派威脅，根本稱不上競選廣告。

前紐約市長朱利安尼(Rudy Giuliani)的兒子安德魯(Andrew)宣布角逐紐約州 長，他的政治履歷列出他三歲時協助父親選市長的經驗，但安德魯的廣告只有他對紐約州看不順眼的觀點。

邦普指出，類似情況在政治廣告中層出不窮，政治菜鳥尤其喜歡針對特定議題點火。

邦普推論，詹納想選州長不乏權力誘惑，但這樣的行政職並不有趣，加州州長紐森(Gavin Newsom)為因應新冠肺炎疫情，必須權衡確診與死亡風險和經濟衝擊。

邦普分析，參選公職是吸引公眾關注的最有效方式，且已有多名新科議員證實這招有效，著名的聯邦眾議員案例包括格林(Marjorie Taylor Greene，喬治亞州)、歐凱秀-柯提茲(Alexandria Ocasio-Cortez，紐約州)，以及克勞索恩(Madison Cawthorn，北卡羅來納州 )。