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防疫令解除內心疑慮仍在 紐約客仍不敢室內群聚

中央社／紐約22日綜合外電報導
紐約街頭的行人有的依然戴著口罩，也有人選擇不戴口罩了。（美聯社）
紐約街頭的行人有的依然戴著口罩，也有人選擇不戴口罩了。（美聯社）

2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情的關係，美國紐約客歷經了14個月的防疫限制措施；如今，他們終於可以開始享受一個限制大多鬆綁的城市生活。

不過很多人還是很自律，維持疫情爆發初期以來所採行的審慎態度，不急著開趴，也不急著重返疫前的社交模式。

33歲的赫拉（Yesenia Herra）專門替觀光客及「喜歡外出」的人籌劃晚宴和特別活動。上個週末，她辦了2020年3月以來的第一場派對，邀請了約20名親友一起慶祝她女兒的一歲生日。

即便參加派對的人幾乎都已經打完疫苗，但為了賓客安全，她將這次聚會安排在戶外，在中央公園擺上折疊桌椅、在樹枝綁上氣球，並準備了足以餵飽整支軍隊的餐點。

她告訴法新社說：「疫情的關係，我們出院之後一直沒有慶祝，也沒辦新生兒派對。」

她說：「所以這是我們第一次為她慶祝，我真的想和家人、朋友一起。她可能不會記得，但我想讓她知道有這場慶祝會。」

能聚在一起，賓客們看起來都十分高興。但許多人承認，除非是那些非常親近的朋友，或是他們確定已經打了疫苗的人，否則他們現在還不想邀請人到家裡聚會。

58歲的梅瑟斯（Merry Mathes）說：「我不知道我們是否能回到過去，那種能感到完全自在的情況…但至少不會是在近期。」

而再往公園內部走去，已經接種完疫苗的25歲律師助手馬卡斯（Marcus）正與十多名朋友群聚，派對上還有他們聘來的DJ。

自2020年3月以來，他只參加過兩場派對，且都在戶外。其中一場只限10人參加，那是他最好朋友的婚禮，另一場則是5月初，地點同樣在中央公園。

他說：「我還沒準備好室內的聚會，或許等到秋天再說吧。」

疫情 疫苗 中央公園

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