全美確診降 專家未樂觀：疫苗接種率仍無法擋變種毒株

阿拉巴馬州莫比迪市21日舉行因為疫情而縮水的嘉年華會遊行，鮑薩吉女士抱著2歲女兒向參與者致意。專家仍擔心變種疫毒仍帶來新風險。(美聯社)

全美各州新冠肺炎新增確診均下跌，上周七天平均新增確診降至3萬例以下，為去年6月以來首見，顯示疫苗 有效緩和疫情 並遏止病毒擴散；但專家警告，全美接種率仍不足以遏止新變種毒株，恐致新一波疫情出現。

本周隨著新增確診、住院和病歿人數穩定下降，疫前生活大抵恢復，人們摘下口罩參加活動，多州準備取消防疫禁令；公衛專家重申接種疫苗的人數仍不足以消弭病毒，潛在的變種毒株恐使疫情回溫。

聯邦疾病防治中心(CDC)主任羅謝爾‧瓦倫斯基(Rochelle Walensky)表示，上周七天平均新增確診降至3萬例以下， 為去年6月18日以來新低點；過去七天平均病歿降至552人，為去年7月以來新低，顯示疫情在1月急遽惡化後趨緩。

她說：「我們每周持續看到進展，數據帶來希望。」

公衛專家肯定疫苗計畫逆轉疫情，CDC截至22日數據顯示，全美61.1%成人至少接種一劑疫苗，另有49.2%完成疫苗接種。

疫苗接種的需求在全美呈現緩和趨勢，拜登政府積極說服國民預約接種，強調打疫苗是回歸正常生活的關鍵。

白宮官員與約會應用程式合作，在使用者個人檔案上新增疫苗徽章，給予有疫苗徽章的使用者軟體內建的獎勵，藉此推廣疫苗接種；俄亥俄、紐約和俄勒岡等州則祭出高達500萬元的樂透彩金，鼓勵人們接種。

隨著疫情趨換，各地去年因疫情取消的活動逐漸恢復舉行。

密西根州聖克萊爾湖22日舉辦格羅斯波因特藝術博覽會(Grosse Pointe Art Fair)，阿拉巴馬州莫比爾市(Mobile)21日晚舉辦狂歡節遊行；阿州僅約25%州民完成疫苗接種，34%州民至少接種一劑疫苗，為全美接種率最低的州之一。

專家擔心，疫苗接種率低恐增強新變種毒株的抗藥性，波士頓學院全球衛生計畫主任蘭崔根(Philip Landrigan)說：「我最擔心的是新病毒，未來幾個月仍須保持警覺。」

路易斯安納州21日通報出現兩例最先在印度發現的變種毒株病例，此變種毒株被英國及世界衛生組織(WHO)歸類為「引發關切的變異」，即部分證據顯示此毒株可輕易人傳人，造成更嚴重的病症或可能對治療及疫苗較無反應；此毒株也在田納西州、內布拉斯加州 及內華達州被檢出。

多州逐漸放寬口罩及社交距離避疫規定，就連去年3月率先封鎖的加州也準備在6月解禁並讓商家恢復營運。

在全美疫苗接種率最高的佛蒙特州，州長史考特(Phil Scott)根據疫苗接種率考慮解禁；他說，接種率若達80%，將在國慶日前解除所有限制。