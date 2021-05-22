西點軍校畢業典禮 防長勉：迎戰疫情與恐怖主義

西點軍校應屆畢業生22日舉行畢業典禮，典禮結束後，學生們相擁互賀。(美聯社)

西點軍校 (West Point)22日舉行應屆畢業生畢業典禮，國防部長奧斯汀(Lloyd Austin)向近千名畢業生表示，他們是在極艱難的環境中畢業，但已準備好迎戰來自從新冠疫情 至恐怖主義威脅各方面的挑戰。

西點軍校位於紐約州，即美國 陸軍官校(United States Military Academy)，奧斯汀1975年從西點軍校畢業，現已成為美國首位黑人國防部長；他在講話中回憶自己在軍校的時光，並表示西點軍校的培訓讓畢業生們繼續前進；這些學員畢業後即官拜陸軍少尉(second lieutenant)。

奧斯汀說，「你們正看到美國從最漫長的戰爭(阿富汗戰爭)中退出，同時看到技術改變了戰爭的本質。在看到新興大國爭奪及競爭的同時，也看到疫情大流行，恐怖主義到網路武器的新威脅，這些威脅像大風吹來一樣，無分邊界。」

奧斯汀說他了解畢業生們面對的問題，包括民主制度受到壓力、經濟不景、種族主義及歧視所帶來的痛苦問題，社會緊張，以及長期以來一直受爭議的戰爭終於結束。

他說，「看著你們，我看到了一代人的先鋒。我看到愛國，忠誠的年輕人在歷史的關鍵時刻成長。」

奧斯汀意有所指的說，他認為領袖需要品格，需要說實話，以有尊嚴及尊重的方式對待他人；他也強調仍然相信民主及憲法。

由於疫情漸趨緩和，今年的畢業禮回到米基體育場(Michie Stadium)舉行；去年的畢業禮，時任總統川普親自出席，但因疫情嚴峻，畢業禮在軍校附近的閱兵場舉行。當時川普的露面被批評為政治舉動，也讓畢業生面對受新冠病毒感染的風險。

為了防範疫情，出席今年畢業禮的所有嘉賓，必須提供陰性的新冠檢測結果，或持有疫苗接種證明；每個畢業生只獲得六張入場券而非過去的十張，目的是減少參加人數，畢業生之間也要相隔三呎，但不需戴口罩。