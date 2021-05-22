微軟創辦人蓋茲離職傳聞 現任CEO：有檢舉一定查

微軟（Microsoft）執行長納德拉（Satya Nadella）。美聯社

微軟 （Microsoft ）共同創辦人比爾‧蓋茲本月初宣布結束27年的婚姻，震驚各界，後來又被爆出先前其實是因為不當行為遭公司調查而離開董事會。彭博資訊形容，他苦心經營20多年的「科技宅爸」形象，只花了兩周便完全毀滅。

微軟現任執行長納德拉（Satya Nadella）周五（21日）則終於對此回應。他接受財經媒體CNBC訪問時強調，微軟的公司文化就是，任何員工都能提出疑慮，然後公司一定會調查，處置到該員工滿意為止。

納德拉說：「即使是20年前發生的事」，一旦有人提出，公司就會調查，「我們不會強迫雙方接受仲裁」。他強調，「我們創造出一個環境，讓我們真正每天都在改善微軟的多元與包容文化。我想這是非常重要的事。」

納德拉對CNBC表示，2021年的微軟與2000年的微軟大不相同，微軟的每位員工每天的工作經驗是超級重要的事，是公司的一大優先要務。他提到公司自2006年起，就有政策，員工必須揭露其職場關係。

蓋茲上周被爆，2020年初離開微軟董事會，不是因為要專心從事慈善事業，而是因為2019年下半年開始遭到公司調查，起因是有員工檢舉蓋茲在2000年時，與一名女員工有染。

蓋茲的一位發言人當時回應媒體表示，蓋茲「近20年前有過一段婚外情，後來友好地結束了」，但他「決定退出董事會與這件事沒有任何關係。事實上，他幾年前就已表示，希望投入更多時間從事慈善工作」。