蘋果庫克親出庭 App Store反壟斷官司烏雲未散

蘋果公司執行長庫克21日出庭作證，在加州奧克蘭聯邦法院整整花了兩個多小時回答問題。 美聯社

蘋果 公司（App le）執行長庫克 21日出庭作證，針對「要塞英雄」（Fortnite）遊戲開發商Epic Games控告蘋果掌控應用程式（App）商店涉及反競爭行為的指控，受法官嚴厲拷問，但他的回應顯然並未讓法官滿意，蘋果打贏這樁反托辣斯訴訟的勝算也因而變得較不明確。

美國地方法院法官羅傑斯（Yvonne Gonzalez Rogers）逼問庫克，為什麼只許用戶透過蘋果自家的App Store購買，不讓他們能選擇直接向開發商購買訂價較低的虛擬商品和內容。庫克則一再解釋，App Store訂定規則和限制，是為了確定提供給消費者和開發者安全無虞的平台。但法官顯然對他的說明並不滿意。

這是庫克頭一次上法庭作證，在加州奧克蘭聯邦法院整整花了兩個多小時回答問題。這也使為期三周的庭訊接近尾聲。

彭博資訊報導，法律專家原先認為蘋果占有優勢，但眼見庫克在證人席上的辯辭頻頻遭法官質疑後，看法顯然變得較保留。蘋果的論點是，嚴密控制App審核與行銷的益處，凌駕Epic提起的反托辣斯指控。

幾天前，羅傑斯聆聽專家作證時，曾暗示一種折衷之道，和解這樁反托辣斯之爭，即蘋果廢除禁止開發者在App中附上連結或其他資訊的現行規定，提供使用者App Store外的管道、以折價購買虛擬商品。她21日又重提此事。

但庫克回答，倘若蘋果允許開發者在App裡附上連結，導向替代的支付系統，「我們基本上將放棄所有的智慧財產投資報酬」。羅傑斯似乎不予採信，並質疑蘋果從遊戲App賺進的錢「相對於你們提供給他們和其他人的智慧財產，顯得高得不成比例，事實上，簡直好像是由他們來補貼其他所有的人」。

Epic去年8月控告蘋果把「要塞英雄」從App Store下架，只因Epic另闡蹊徑、避免蘋果繼續從App內銷售抽成30%。Epic指控蘋果App Store的政策傷害開發者，並且窒礙競爭。