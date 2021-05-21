特勤駐海湖莊園 川普報公帳 每人每晚400元

川普1月20日離開白宮住進佛州海湖莊園(圖)，保護他的特勤人員住房每晚396.15元，到4月底，總共要納稅人付4萬多元。(Getty Images)

川普 1月20日離開白宮 住回位於佛羅里達州的海湖莊園(Mar-a-Lago)，保護他的特勤人員住房每晚396.15元；到4月底，海湖莊園俱樂部向政府收帳，總共要納稅人付4萬多元。

帳單 從元月20日起到4月30日止，以單人房每晚費用計，共4萬11.15元；一個禮拜之後，川普才住到新澤西州貝德明斯特(Bedminster)自己的夏季別墅；他是否向國安單位申報到5月，目前還不清楚。川普在任時，特勤住他夏季別墅更貴，一晚要付567元。

華盛頓郵報21日公布了帳單，揭發川普卸任後，照樣要保護他的特勤人員付費住他的房子。川普在任時，川普機構已向美國政府開出250萬護衛住房帳單，政府如數照付。

有關華郵透露的最新「公帳」，川普機構、川普辦公室和特勤局等單位都不予置評。

他下台後索價和在任時一樣，都是每房每晚396.15元；在任時，安全特勤小組需租四、五個房間，下台後不用那麼多人保護他，房間數少些，但他每晚都住海湖莊園，不像過去僅周末或假日。

美國的卸任總統終身都由國家提供安全護衛，但華郵詢問歷史學家和近年卸任總統的代表，都找不到有哪位卸任總統這麼大手筆向國家要保護費的前例。

最接近的案例是拜登；他當選副總統後，每月向特勤單位申報2200元住在他德拉瓦州別墅的經費，從2011年到2017年，他總共拿了17萬1600元。

白宮發言人說，拜登住進白宮後，到現在還沒有申報任何一筆特勤住房錢。

卸任總統享有每年21萬9000元退休金和辦公室幕僚等津貼，川普卻還向國家申報特勤護衛人員的住房費，歷史學者頗不以為然。

南方衛理會大學總統歷史中心主任恩格爾(Jeffrey A. Engel)就說，「你能賺一元錢，不表示你就該賺一元錢。尤其是，你還是個前總統。」