紐約高中錄取揭曉…學區優先權取消 名校招生多元化

紐約市教育局21日公布最新數據顯示，由於高中入學學區優先權永久取消，更多非學區學生獲得入讀資優高中的機會。（市長辦公室提供）

紐約市教育局 21日公布最新數據顯示，由於高中入學學區 優先權永久取消，更多非學區學生獲得入讀往年競爭激烈的資優高中機會，促使這些往年以招收學區內學生為主的高中，今年的新生構成更加多元；如曼哈頓上東城第二學區著名資優高中Eleanor Roosevelt高中今年招收學生，有62%居住學區以外，而該數字去年僅為1%。

紐約市府和教育局去年底宣布，考慮到新冠疫情對教學的影響，實體教學中斷，貧富差距及家庭條件等造成的教育鴻溝更大，兩年內逐步淘汰學區就近入學；這項為期兩年的逐步取消計畫第一年從48所採用學區優先權的高中開始實施，其他地理優先權將在明年取消。

根據市教育局21日公布的數據，Eleanor Roosevelt高中今年錄取的新生中，62%是非第二學區學生，其中很多來自布朗士、皇后區和布碌崙(布魯克林)，而去年僅有1%的非該學區學生被該校錄取。

同樣位於第二學區的勃魯克學院高中(Baruch College Campus High School)今年招收了42%學區以外的學生，去年該數字僅為2%。

此外第二學區內招收的需要減免午餐費的學生數量，也從去年的47%增至60%；全市公校中，有72%的學生來自低收入家庭。

第二學區內的公立高中是全市學生種族隔離最嚴重的學區，該學區內白人學生的就讀數量是全市平均數字的四倍，市府取消高中錄取時允許學區內學生優先入學的改革，曾在該學區遭到抨擊。

教育局表示，在疫情期間，市府做出的相應高中錄取方式的改變，給公校學生帶來更多公平機會，紐約市去年年底宣布取消2021年的初中錄取篩選制度後，教育局上周公布的數據也顯示，全市初中錄取的新生更加多元化，尤其是競爭激烈的資優初中，今年錄取了更多來自低收入家庭的學生和英語學習生。

今年全市共有7萬7626名八年級學生獲得高中錄取通知書，去年該數字為7萬8463人。