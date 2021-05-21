我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

哈利控王室忽視他和梅根 喪母痛靠酗酒吸毒麻痺

中國青海瑪多縣7.4級地震 兩高速路大橋崩塌

紐約高中錄取揭曉…學區優先權取消 名校招生多元化

記者金春香／紐約報導
紐約市教育局21日公布最新數據顯示，由於高中入學學區優先權永久取消，更多非學區學生獲得入讀資優高中的機會。（市長辦公室提供）
紐約市教育局21日公布最新數據顯示，由於高中入學學區優先權永久取消，更多非學區學生獲得入讀資優高中的機會。（市長辦公室提供）

紐約市教育局21日公布最新數據顯示，由於高中入學學區優先權永久取消，更多非學區學生獲得入讀往年競爭激烈的資優高中機會，促使這些往年以招收學區內學生為主的高中，今年的新生構成更加多元；如曼哈頓上東城第二學區著名資優高中Eleanor Roosevelt高中今年招收學生，有62%居住學區以外，而該數字去年僅為1%。

紐約市府和教育局去年底宣布，考慮到新冠疫情對教學的影響，實體教學中斷，貧富差距及家庭條件等造成的教育鴻溝更大，兩年內逐步淘汰學區就近入學；這項為期兩年的逐步取消計畫第一年從48所採用學區優先權的高中開始實施，其他地理優先權將在明年取消。

根據市教育局21日公布的數據，Eleanor Roosevelt高中今年錄取的新生中，62%是非第二學區學生，其中很多來自布朗士、皇后區和布碌崙(布魯克林)，而去年僅有1%的非該學區學生被該校錄取。

同樣位於第二學區的勃魯克學院高中(Baruch College Campus High School)今年招收了42%學區以外的學生，去年該數字僅為2%。

此外第二學區內招收的需要減免午餐費的學生數量，也從去年的47%增至60%；全市公校中，有72%的學生來自低收入家庭。

第二學區內的公立高中是全市學生種族隔離最嚴重的學區，該學區內白人學生的就讀數量是全市平均數字的四倍，市府取消高中錄取時允許學區內學生優先入學的改革，曾在該學區遭到抨擊。

教育局表示，在疫情期間，市府做出的相應高中錄取方式的改變，給公校學生帶來更多公平機會，紐約市去年年底宣布取消2021年的初中錄取篩選制度後，教育局上周公布的數據也顯示，全市初中錄取的新生更加多元化，尤其是競爭激烈的資優初中，今年錄取了更多來自低收入家庭的學生和英語學習生。

今年全市共有7萬7626名八年級學生獲得高中錄取通知書，去年該數字為7萬8463人。

學區 教育局 紐約市

上一則

美國新增確診日均跌到2.9萬例 去年6月以來新低

下一則

特勤駐海湖莊園 川普報公帳 每人每晚400元

延伸閱讀

新州教師工會支持口罩令 促學區別冒任何風險

新州教師工會支持口罩令 促學區別冒任何風險
信教不戴口罩 學校拒收民代兒子

信教不戴口罩 學校拒收民代兒子
南加一城市副市長兩個兒子拒戴口罩被學校送回家

南加一城市副市長兩個兒子拒戴口罩被學校送回家

麻州13學區 考慮設全網課學校

麻州13學區 考慮設全網課學校

熱門新聞

美國民眾今年9月都需要打新冠疫苗的追加劑。圖為裝有輝瑞疫苗的注射器。(美聯社)

疫苗追加劑最快九月必須接種 民眾好奇能否換廠牌

2021-05-21 13:01
印第安納一名少數族裔屋主卡蕾特‧杜費的房子兩度鑑價都被嚴重低估，找白人冒充親戚出面，再鑑價時，價格即翻了一倍。(美聯社)

估房價也歧視？她找白人扮哥哥 房屋鑑價翻一倍

2021-05-18 23:20
攻擊「殖民管線」的駭客組織「黑暗面」伺服器遭身分不明的人士關閉後，已經停止運作。路透

攻擊美油管駭客伺服器遭關閉 到手贖金不翼而飛

2021-05-14 23:42
「緊急寬頻福利」計畫上路，家庭年收入19萬8000元以下民眾，每月可獲最高50元網路費用補助。(Pexels)

每月補助50元網路費 「緊急寬頻福利」上路 個人年收9.9萬元以下可申請

2021-05-12 19:51
紐約州檢察長詹樂霞宣布，對川普集團的調查由民事轉為刑事調查，將和已對川普集團展開刑事偵查的曼哈頓地區檢察官萬斯攜手，調查川普集團涉嫌虛報物業價值等經濟問題；前總統川普(如圖左)則反擊該調查「腐敗」，是「美國歷史上最大的政治迫害」」。(路透)

啟動刑事調查 前司法官員：川普離入獄又近一步

2021-05-19 22:53
最高法院17日以9票對0票表決裁定，警察在沒有法院搜查令(warrant)的情況下，不得以健康或公共安全為由進入民宅。美聯社

最高法院9：0裁定：警無搜查令 禁入民宅

2021-05-17 14:05

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
疫苗追加劑最快九月必須接種 民眾好奇能否換廠牌

疫苗追加劑最快九月必須接種 民眾好奇能否換廠牌
克魯曼：比特幣是龐氏騙局 或像黃金歷久不衰？

克魯曼：比特幣是龐氏騙局 或像黃金歷久不衰？
研究發現新型冠狀病毒 可能源自於狗

研究發現新型冠狀病毒 可能源自於狗
IRS加強查稅 10年可望追回7000億

IRS加強查稅 10年可望追回7000億
哈利再爆內幕賣慘 美國人轟：滾回英國

哈利再爆內幕賣慘 美國人轟：滾回英國