我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

疫苗追加劑最快9月必須打 民眾好奇能否換廠牌

美國人染疫住院平均花費：2萬3489元

路州警對非裔男施暴 電擊槍、拖曳身體、暴打後身亡

編譯林梅婕／綜合21日電
2019年路易斯安納州一名非裔男子葛林(Ronald Greene)在一次臨檢過程中疑似遭白人警察施虐，近日一段影片畫面指當時警方不僅對葛林使用電擊槍，還拖曳他的身體並毆打他，導致葛林最後不幸身亡。美聯社
2019年路易斯安納州一名非裔男子葛林(Ronald Greene)在一次臨檢過程中疑似遭白人警察施虐，近日一段影片畫面指當時警方不僅對葛林使用電擊槍，還拖曳他的身體並毆打他，導致葛林最後不幸身亡。美聯社

2019年路易斯安納州一名非裔男子葛林(Ronald Greene)在一次臨檢過程中疑似遭白人警察施虐，近日一段影片畫面指當時警方不僅對葛林使用電擊槍，還拖曳他的身體並毆打他，導致葛林最後不幸身亡。

這段影像畫面來自其中一名警察身上配戴的行動攝影機，本周被美聯社(AP)揭發後引發外界譁然；路州什里夫波特港(Shreveport)檢察官辦公室發言人表示，聯邦調查局(FBI)和司法部民權局(Civil Rights Division)都已介入調查。

畫面顯示，葛林不僅遭電擊槍攻擊數次，他的身體還被警察從車子旁拖曳至一邊，過程中葛林不斷痛苦地呻吟和尖叫，還不斷向警方求饒：「我很害怕」、「我真的很抱歉」、以及「我是你的兄弟」。

然而，警方似乎無動於衷，當葛林被反手上銬且面朝下趴在地上時，一名白人警察還將腳踩在葛林的背上。

不過整段46分鐘長的影片有多處聲音中斷，有些畫面的鏡頭也沒有拍到葛林，讓人很難就此推斷事情的原委，華爾街日報(WSJ)更表示無法獨立斷定影片的出處。

路州警局發言人曼納爾(Nick Manale)澄清，任何有關葛林案的細節都還在調查當中，曼納爾透過聲明表示：「先前被公開的調查內容和影片皆未獲得官方授權，也絕非官方提供。路州警方對國家司法針對這起事件的調查有絕對的信心，也會持續配合。」

該州民主黨籍州長愛德華茲(John Bel Edwards)發言人表示，州長認為影片的內容相當駭人；據稱，路州警方曾向檢調單位要求，不要在調查進行的期間將影片公開，直到聯邦和地區檢察官核准。

葛林一家的律師梅里特(Lee Merritt)形容影片的內容令人心碎且憤怒：「這是我看過警察暴力事件中最殘忍的畫面」；家屬也指控路州警方違反葛林的人權，預計求償至少100萬元。

2019年路易斯安納州一名非裔男子葛林(Ronald Greene)在一次臨檢過...
2019年路易斯安納州一名非裔男子葛林(Ronald Greene)在一次臨檢過程中疑似遭白人警察施虐，近日一段影片畫面指當時警方不僅對葛林使用電擊槍，還拖曳他的身體並毆打他，導致葛林最後不幸身亡。美聯社

警察 路易斯安納州 華爾街

上一則

國務院證實美國不想買格陵蘭島

延伸閱讀

反對兒童版IG 44州檢察長函查克柏格促取消

反對兒童版IG 44州檢察長函查克柏格促取消
加州全保獲美國營救計畫法案補助 估81萬人受益

加州全保獲美國營救計畫法案補助 估81萬人受益
場邊人語／日正當中 費城惜終

場邊人語／日正當中 費城惜終
灣區不景氣 豪宅買氣不減

灣區不景氣 豪宅買氣不減

熱門新聞

印第安納一名少數族裔屋主卡蕾特‧杜費的房子兩度鑑價都被嚴重低估，找白人冒充親戚出面，再鑑價時，價格即翻了一倍。(美聯社)

估房價也歧視？她找白人扮哥哥 房屋鑑價翻一倍

2021-05-18 23:20
攻擊「殖民管線」的駭客組織「黑暗面」伺服器遭身分不明的人士關閉後，已經停止運作。路透

攻擊美油管駭客伺服器遭關閉 到手贖金不翼而飛

2021-05-14 23:42
「緊急寬頻福利」計畫上路，家庭年收入19萬8000元以下民眾，每月可獲最高50元網路費用補助。(Pexels)

每月補助50元網路費 「緊急寬頻福利」上路 個人年收9.9萬元以下可申請

2021-05-12 19:51
紐約州檢察長詹樂霞宣布，對川普集團的調查由民事轉為刑事調查，將和已對川普集團展開刑事偵查的曼哈頓地區檢察官萬斯攜手，調查川普集團涉嫌虛報物業價值等經濟問題；前總統川普(如圖左)則反擊該調查「腐敗」，是「美國歷史上最大的政治迫害」」。(路透)

啟動刑事調查 前司法官員：川普離入獄又近一步

2021-05-19 22:53
最高法院17日以9票對0票表決裁定，警察在沒有法院搜查令(warrant)的情況下，不得以健康或公共安全為由進入民宅。美聯社

最高法院9：0裁定：警無搜查令 禁入民宅

2021-05-17 14:05
在柏克萊市，一名年輕男子戴上N95口罩。(美聯社)

打完疫苗仍戴N95加護目鏡買菜者 大有人在

2021-05-17 11:47

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
中國地產首富 50歲壯年疾病意外惡化去世

中國地產首富 50歲壯年疾病意外惡化去世
「私處味蠟燭」爆炸 葛妮絲派特洛遭求償500萬元

「私處味蠟燭」爆炸 葛妮絲派特洛遭求償500萬元
克魯曼：比特幣是龐氏騙局 或像黃金歷久不衰？

克魯曼：比特幣是龐氏騙局 或像黃金歷久不衰？
餐廳老闆吐苦水：招員工被要求付現金 以便領失業金

餐廳老闆吐苦水：招員工被要求付現金 以便領失業金
IRS加強查稅 10年可望追回7000億

IRS加強查稅 10年可望追回7000億