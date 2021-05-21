路州警對非裔男施暴 電擊槍、拖曳身體、暴打後身亡

2019年路易斯安納州一名非裔男子葛林(Ronald Greene)在一次臨檢過程中疑似遭白人警察施虐，近日一段影片畫面指當時警方不僅對葛林使用電擊槍，還拖曳他的身體並毆打他，導致葛林最後不幸身亡。美聯社

2019年路易斯安納州 一名非裔男子葛林(Ronald Greene)在一次臨檢過程中疑似遭白人警察 施虐，近日一段影片畫面指當時警方不僅對葛林使用電擊槍，還拖曳他的身體並毆打他，導致葛林最後不幸身亡。

這段影像畫面來自其中一名警察身上配戴的行動攝影機，本周被美聯社(AP)揭發後引發外界譁然；路州什里夫波特港(Shreveport)檢察官辦公室發言人表示，聯邦調查局(FBI)和司法部民權局(Civil Rights Division)都已介入調查。

畫面顯示，葛林不僅遭電擊槍攻擊數次，他的身體還被警察從車子旁拖曳至一邊，過程中葛林不斷痛苦地呻吟和尖叫，還不斷向警方求饒：「我很害怕」、「我真的很抱歉」、以及「我是你的兄弟」。

然而，警方似乎無動於衷，當葛林被反手上銬且面朝下趴在地上時，一名白人警察還將腳踩在葛林的背上。

不過整段46分鐘長的影片有多處聲音中斷，有些畫面的鏡頭也沒有拍到葛林，讓人很難就此推斷事情的原委，華爾街 日報(WSJ)更表示無法獨立斷定影片的出處。

路州警局發言人曼納爾(Nick Manale)澄清，任何有關葛林案的細節都還在調查當中，曼納爾透過聲明表示：「先前被公開的調查內容和影片皆未獲得官方授權，也絕非官方提供。路州警方對國家司法針對這起事件的調查有絕對的信心，也會持續配合。」

該州民主黨籍州長愛德華茲(John Bel Edwards)發言人表示，州長認為影片的內容相當駭人；據稱，路州警方曾向檢調單位要求，不要在調查進行的期間將影片公開，直到聯邦和地區檢察官核准。

葛林一家的律師梅里特(Lee Merritt)形容影片的內容令人心碎且憤怒：「這是我看過警察暴力事件中最殘忍的畫面」；家屬也指控路州警方違反葛林的人權，預計求償至少100萬元。