疫苗追加劑最快九月必須接種 民眾好奇能否換廠牌

美國民眾今年9月都需要打新冠疫苗的追加劑。圖為裝有輝瑞疫苗的注射器。(美聯社)

輝瑞 (Pfizer)、 莫德納(Moderna)高層主管本周稍早接受Axios新聞網站專訪時都表示，第一批接受新冠疫苗 接種的美國 民眾，最快到了今年9月，就必須施打稱為追加劑(booster shot)的第三劑。需要施打追加劑的消息傳出後，某些民眾想知道施打追加劑時能否更換疫苗廠牌，地方衛生主管則說，不同廠牌疫苗混合使用將會有何種結果，現在仍是未知數。

輝瑞藥廠總裁兼執行長博爾拉(Albert Bourla)19日接受Axios新聞網站訪問時說，根據目前掌握的研究數據，民眾完成疫苗接種後的8個月到12個月之間，需要再打追加劑。他說，從時間點推算，某些美國民眾在今年9月或10月間，就要接種第三劑疫苗了。

兩劑新冠疫苗接種完成之後，對新冠病毒產生的抵抗力能維持多久，仍有待具體研究數據出爐。報導指出，目前並無證據顯示兩劑疫苗施打後的保護力將消退，但就算保護力像許多疫苗一樣會隨著時間而降低，也不會一夕之間消失。

新冠病毒持續在世界各地散布之際，專家指出，最後有可能出現對疫苗具有抵抗力的變種病毒。

全國過敏和傳染病研究所(National Institute of Allergy and Infectious Diseases)、拜登總統醫療顧問佛奇(Anthony Fauci)19日接受Axios新聞網站專訪時也說，幾乎可以確定的是，今年之內還要再打追加劑，因為疫苗對於新冠病毒提供的保護效果，通常不是終身有效的。

莫德納執行長班塞爾(Stephane Bancel)對Axios新聞網站發表聲明說，從國家的全盤角度來看，寧可處於在疫情爆發之前兩個月已提早準備的狀態，不要處於落後疫情爆發兩個月的窘境。他表示，高風險族群包括老年人、醫護人員等，已在去年12月或今年1月接種疫苗，因此從今年9月開始應該施打追加劑。

康乃爾大學(Cornell University)病毒學家摩爾(John Moore)則說，已接種疫苗的民重是否需要追加劑，到目前為止尚未獲得醫學證實，「討論追加劑施打計畫的時候，要看看是否背後有著企業利益的考量」。

摩爾說：「個人而言，如果身處這種狀況，目前並不會太過擔心，但我會希望在今年稍後看到研究數據。」

另一方面，需要施打追加劑的消息傳出後，某些民眾想知道施打追加劑時能否更換疫苗廠牌，例如已經打過只需接種一劑的嬌生(Johnson & Johnson)疫苗，接下來需要施打追加劑時，能否換成輝瑞疫苗。

新罕布夏州傳染疾病控制局局長蓓絲‧戴利(Beth Daly)接受地方電視台WMUR訪問時說，施打追加劑之後狀況如何、不同廠牌疫苗混合使用將會如何，現在都是未知數，必須等待主管機關宣布施打追加劑的建議出爐時，才能掌握進一步訊息。