美國人染疫住院平均花費：2萬3489元

根據估算，自從疫情爆發以來，美國民眾染疫住院的所有開銷累計高達300億元，平均每人染疫住院花費2萬3489元。 (Getty Images)

感染新冠病毒除了影響健康，還有另一個層面的經濟衝擊，即使有醫療保險 的民眾也躲不掉。醫療健康諮詢機構「艾瓦勒瑞健康」(Avalere Health)主任史隆恩(Chris Sloan)對紐約時報 指出，根據估算，自從疫情爆發以來，美國民眾染疫住院的所有開銷累計高達300億元，平均每人染疫住院花費2萬3489元。

從汽車工場退休的64歲俄亥俄州婦人蕾貝卡‧加爾(Rebecca Gale)，結髮25年的丈夫加爾(Michael Gale)感染新冠病毒後去年夏天過世，醫藥費帳單雖然絕大部份由保險公司處理了，但加爾病危之際搭乘醫療直升機的5萬元費用，保險公司卻只承擔極少比例。

蕾貝卡‧加爾說：「我每天以淚洗面。這讓我心痛不已，我已經失去丈夫，還要處理這種事情。」加爾夫妻購買的醫療保險，對於醫療直升機費用的給付上限為1萬元。醫療直升機公司對加爾遺產聲請扣押，要求償還剩於的4萬元費用。

前總統歐巴馬任內任的醫療政策顧問南西-安‧狄帕瑞(Nancy-Ann DeParle)說，目前政府集中心力在推廣新冠疫苗，似乎沒人注意到民眾感染新冠病毒後面臨異常昂貴醫藥費帳單，遭受長期經濟衝擊的問題。

紐約時報在長達10個月的追蹤採訪中，分析800多件染疫案例的住院醫療帳單 細目，結果發現許多對消費者不利的狀況。

舉例來說，疫情發生後，聯邦政府對醫院提供紓困，但國會規定醫師與醫療院所接受紓困金之後，就不能再向患者收取差額收費(balance blilling)，也就是追討保險公司並未涵蓋的醫藥費開銷。紐約時報追蹤報導發現，某些醫院持續收取差額收費，有些醫院則對於染疫患者看病登錄不正確的保險編碼(coding)，導致疫情期間推出的醫療保險保護規則無法適用。

還有些醫療體系在染疫患者身亡後，聲請以遺產償還積欠醫藥費用，對原本有權繼承遺產的家屬權益造成影響。

住在密爾瓦基地區的心理學家珍妮佛‧米勒(Jennifer Miller)去年感染新冠病毒後兩度掛急診，結果積欠數千元意料之外的醫藥費用，目前還在透過律師提出質疑。她說：「一般民眾以為感染新冠患者有著醫藥費用紓困的某些計畫，實際上並不存在。」

對於許多染疫患者來說，染疫住院醫藥費用帳單結構相當複雜難懂。米勒說：「我有博士學位，但連我都搞不懂。」她表示，還沒時間研究2021年的醫藥費用帳單，因為還在處理2020年的帳單，「當醫藥費帳單不斷出現的時候，你也只能想辦法盡量處理」。

住在底特律的33歲教師蘿倫‧路德(Lauren Lueder)說，感染新冠病毒後為了支付醫藥費，7000元存款已經用光。她表示，因為接受了一連串的檢測，開銷一項項隨之累積，「我手邊並沒有閒錢可以支付」。