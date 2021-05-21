冷血男子先殺女友 再搶嬰兒當「人肉盾牌」擋子彈

美國一位殺人犯在與警方進行槍戰時，試圖利用三個月大的嬰兒當作盾牌掩護，最後嫌犯與嬰兒都中彈身亡。取材自Techinsight

美國 近日發生一起駭人聽聞的槍擊 案，一位嫌犯為了阻止警方開槍，竟然把才生下來沒多久的嬰兒當盾牌掩護，導致兩人最後都中彈身亡。而因為嫌犯的黑人 身份，這起案件也遭到美國全國有色人種協進會質疑，認為警方有必要公開執法過程。

根據日本媒體「Techinsight」報導，美國密西西比州的哈里森在3日發生一起槍擊案。一位名為史密斯（Eric Derell Smith）的黑人嫌犯遭到警察圍捕，雙方互相對峙開火。在槍戰途中，史密斯試圖想利用一位三個月大的嬰兒帕克（La’Mello Parker）作為盾牌掩護，嚇阻警方開槍。然而最後槍戰結果，是兩人都有中彈，史密斯當場死亡，帕克則被送往醫院後不治。

當地警方表示，帕克是史密斯前女友所生下來的孩子。史密斯先在路易斯安那州，殺害了前女友及女友的外甥，接著拐走嬰兒一起逃亡。前女友除了帕克之外，另外還養育四個未成年孩子，目前當地已經提供捐款管道，希望能保障這些孩子們的生活。

然而儘管警方已經發佈聲明，但由於史密斯的黑人身份，這起案件仍然引起了「美國全國有色人種協進會（NAACP）」的質疑，要求警方應該進一步提供完整透明的資訊，並且要求公開隨身錄影，其中參與的兩位警官目前也已被停職調查。