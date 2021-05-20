圖輯／熊貓寶寶「小奇跡」首亮相 9個月大 45磅啦

旅美熊貓幼崽「小奇跡」首次公開亮相。圖為「小奇跡」開心地爬樹。 (中新社)

即將滿9個月的旅美大熊貓幼崽「小奇跡」20日在華盛頓首次公開亮相。

受新冠疫情 影響，閉園近半年的美國 國家動物園 將於21日重新向公眾開放。園方於20日舉行大熊貓館媒體開放活動，這是「小奇跡」首次公開亮相。

2020年8月21日，剛過22歲生日的旅美大熊貓「美香」在華盛頓產下一隻雄性幼崽。後經網絡投票，國家動物園為這隻在疫情最艱難時刻出生的熊貓取名「小奇跡」。

動物園飼養員布賴恩·阿馬拉爾（BryanAmaral）表示，「小奇跡」目前體重已達45磅（20.4公斤），各項健康指標均「達標」。

旅美熊貓幼崽「小奇跡」首次公開亮相。圖為「小奇跡」開心地爬樹。 (中新社)

按照熊貓的年齡來說，已經逐步進入「幼兒園階段」。

20日一早，「小奇跡」剛步出籠舍，就繞過新鮮的竹子徑直跑向一棵松樹攀爬至高處玩耍。「牠現在酷愛爬樹，這點像牠的爸爸「添添」。不過，很快上面的樹枝就該承受不住牠的重量了。

據飼養員勞拉·湯普森介紹，「小奇跡」對於來回穿行籠舍和室外之間的鐵門已十分熟悉。過去幾個月中，牠嘗試了蘋果、香蕉、梨等不同水果和蔬菜，最愛的還是煮熟的紅薯。

在閉館期間，園方對大熊貓館的步道進行了重新修繕。為保障防疫安全，從21日起大熊貓館將限流620人次開放參觀。

旅美熊貓幼崽「小奇跡」首次公開亮相。圖為「小奇跡」開心地爬樹。 (中新社)

美國國家動物園主管史蒂文·蒙福特19日表示，重新開園後，「小奇跡」將成為動物園當仁不讓的「明星」。隨著疫情好轉，希望愈來愈多的民眾可以有機會看到它可愛的樣子。

目前正值美國冰球職業聯賽季後賽開打，園方還專門推出熊貓加冰球元素的周邊紀念品，為「華盛頓首都隊」助威。

2000年底，大熊貓「美香」和「添添」抵達華盛頓國家動物園開啟旅美生涯。「美香」在2005年至2015年間先後誕下6隻幼崽，其中3祗存活並健康成長，均已在4歲時返回中國。

旅美熊貓幼崽「小奇跡」首次公開亮相。圖為「小奇跡」開心地爬樹。 (中新社)