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口罩規定鬆綁 零售員工擔心健康 也怕衝突增加

口罩規定鬆綁 零售員工擔心健康 也怕衝突增加

記者顏伶如／綜合報導
CDC放寬戴口罩規定後，零售業員工為自身健康風險感到擔心。圖為卡羅拉多州一家連鎖超市喜互惠(Safeway)門前，顧客推著購物車離開。(美聯社)
CDC放寬戴口罩規定後，零售業員工為自身健康風險感到擔心。圖為卡羅拉多州一家連鎖超市喜互惠(Safeway)門前，顧客推著購物車離開。(美聯社)

美國疾病管制暨預防中心(CDC)突然放寬戴口罩規定，美聯社報導，零售業員工為自身健康風險感到擔心，更害怕與顧客之間的衝突將會增加。某些員工指出，由於店家並未規定出示接種證明，無法信任消費者甚至同事是否確實完成疫苗接種。也有員工表示，如果持續戴著口罩，恐怕遭到另類眼光對待。

29歲加州居家用品店零售員工史特拉福特(William Stratford)指出，下個月才會完成接種，但很多顧客與店內員工卻在疾管中心放寬口罩規定之前就已經不戴口罩，向主管反映卻沒得到具體結果。

他說，午餐時間只好躲進車子裡用餐，避免在員工休息室跟沒戴口罩的同事共處，持續戴著口罩上班也常遭到顧客及同事白眼。他指出：「我知道大家對我都有負面印象。這在職場已經變成兩極化的議題。」

雖然梅西百貨公司(Macy's)等業者已讓完成接種的消費者免戴口罩，但仍規定員工必須戴口罩上班。連鎖超市喜互惠(Safeway)的戴口罩規定則未改變。

科羅拉多州汽船泉(Steamboat Springs)喜互惠分店肉品部經理巴特列(John Bartlett)受訪時說，很慶幸喜互惠要求所有人到店裡都必須戴口罩的規定目前並未改變，但這項規定可能遭到反對戴口罩的消費者強烈抗議。

巴特列說，曾因為要求一名男性顧客戴口罩，結果遭到咒罵。他表示：「全國應該訂定統一規定，這樣會讓大家都方便，我們也不必面對那些非常粗魯無禮的顧客。」

職場安全訴訟律師克莉絲汀‧懷特(Kristin White)說，雇主應該要求員工出示疫苗接種證明，許多雇主並不明白要求員工出示接種證明是合法的。

懷特表示，榮譽制(honor system)反而將讓染疫風險升高，質問員工為何戴口罩或不戴口罩，則有侵犯隱私考量，某些員工可能因為身心障礙及健康因素無法打疫苗而必須戴口罩，某些員工雖然打了疫苗卻基於慎重起見持續戴口罩。

科州奧羅拉喜互會分店結帳櫃台員工伊斯頓(Bill Easton)說，某些顧客一直挑戰戴口罩規定，令人深感挫折，一旦戴口罩規定放寬之後，某些消費者可能更加肆無忌憚。他說：「你心裡難免會想著，那些人真的打了新冠疫苗嗎？」

口罩 疫苗 梅西百貨

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