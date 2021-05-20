醫生染疫身亡後 珍藏四十年棒球卡拍賣價值約2000萬

圖為佛州坦帕神經科醫師紐曼，收集了1933年「棒球之神」貝比魯斯(Babe Ruth)棒球卡，拍賣公司估計可望打破目前運動卡最高拍賣紀錄520萬元。路透

佛羅里達州坦帕(Tempa)神經科醫師紐曼(Thomas Newman)感染新冠病毒後，今年1月因併發症過世，享壽73歲。家人整理紐曼遺物，找出紐曼從小到大收藏的1000多張棒球卡、足球 卡及冰上曲棍球交換卡，拍賣 價值估計達2000萬元。其中一張1933年「棒球之神」貝比魯斯(Babe Ruth)棒球卡，拍賣公司估計可望打破目前運動卡最高拍賣紀錄520萬元。1952年的米基曼托(Mickey Mantle)棒球卡估計將以100多萬元賣出。

紐曼的兒子史都華‧紐曼(Stewart Newman)發表聲明表示，父親從1980年代初開始搜集1950年代晚期的棒球卡。他說，父親開始搜集棒球卡的動機是，童年時期放在鞋盒裡的棒球卡被奶奶扔掉了，只好重新來過。

美國 有線電視新聞網(CNN)報導，紐曼搜集棒球卡超過40年歷史，除了棒球卡還收藏體育紀念品，某些物件是1880年代的骨董，也有貝比魯斯親筆簽名的棒球卡，如今拍賣收藏拍賣總值約達2000萬元。網路拍賣將從6月21日起至7月10日截止。

紐曼遺孀南西‧紐曼接受訪問時說，紐曼是個非常有內涵的人，才華洋溢，不但是個醫師，也是愛家好男人，除了搜藏體育紀念品之外，還是音樂家及高爾夫選手。

她說，紐曼為了尋找稀有收藏品，不惜千里迢迢參加展覽會，購買狀況良好的珍藏版紀念品帶回家。她表示，紐曼曾經開玩笑說，收藏品對他來說就像「紙做的寶寶」一樣疼惜。

「回憶往事拍賣公司」(Memory Lane Auctions)指出，紐曼收藏系列當中，某些極為少見的棒球卡，保存狀況幾乎完美。

「回憶往事拍賣公司」總裁柯恩(JP Cohen)說，紐曼收藏系列當中，有一張1933年貝比魯斯棒球卡是拍賣市場上相同類型棒球卡裡保存狀況最好的，可望打破目前運動卡最高拍賣紀錄520萬元。柯恩表示，稀有且年代久遠的體育收藏品，近年來在收藏家拍賣市場，價格頻創新高。

「回憶往事拍賣公司」指出，紐曼收藏系列當中，一張1952年的米基曼托(Mickey Mantle)棒球卡估計將以100多萬元賣出，另外還有泰柯布(Ty Cobb)、盧格里克(Lou Gehrig)、賀納斯華格納(Honus Wagner)、泰德威廉斯(Ted Williams)等經典球星棒球卡，以及1903年美國職棒世界大賽(World Series)賽程節目表。