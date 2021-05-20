華郵：疫情過後 美國各地餐廳客流回籠

圖為在紐約布魯克林一家餐廳擠滿了顧客。歐新社

爆發疫情 一年多之後的美國 ，如今近半數成年人已至少接種一劑新冠疫苗，地方政府防疫規定紛紛鬆綁之際，吃膩了自家料理的消費者再也忍不住美食吸引，各地餐廳客流回籠的熱絡景象，超過疫情發生前。由於疫情發生後生活開銷昂貴的大城市人口外流，這波餐廳業生意回春在二線城市尤其明顯。

評價網站Yelp統計，2021年4月份全美餐廳的訂位數量，較2019年4月份訂位統計增加46%；若與2020年4月份相比，則是增加了230倍，因為當時絕大多數民眾已開始居家避疫。

華盛頓郵報報導，某些州的餐廳業現在客流量都突破疫情發生前的水準，蒸蒸日上的盛況讓業界專家以「咆哮的二十年代」(Roaring Twenties或Roarin' 20s)形容。「咆哮的二十年代」出現在1918年流感大流行疫情之後，美國各地餐廳等行業生意長紅。

報導分析，氣候逐漸變暖，疫苗接種率持續增加，加上各地政府放寬堂食限制，各種因素推動之下，讓餐廳業生意瞬間興盛。由於消費者需求提高，全美各地餐廳現在都出現人手不足的缺工問題。

Yelp網站餐廳項目總經理萊特(Devon Wright)分析，對於餐廳業者來說，春季通常屬於一年當中的旺季，母親節更是餐廳業者在全年當中最忙碌的日子之一，但這波業績成長則頗屬於不規則現象，「反映了民眾在家悶太久，很想出門透透氣」。

萊特說，之前對於堂食祭出限制的幾個州，如今餐廳生意最好，例如德州 。疫情之後對堂食並未做出嚴格規範的州，例如佛羅里達州，如今餐廳生意也普遍不錯。

洛杉磯、紐約、舊金山等大城市，向來是消費者用餐最熱門的地點，但萊特指出，今春這波餐廳生意回溫，主要發生在二線城市(second-tier cities)，背後原因可能與疫情發後人口已從生活開銷昂貴的大城市外流有關。

餐廳訂位服務網站OpenTable統計顯示，奧克拉荷馬州、內華達州、羅德島州、佛州、康乃狄克州、德州、緬因州、印地安納州等，餐廳客流都已恢復到疫情之前的數量。許多地區餐廳業績甚至大步跨越疫情之前的表現，從「已恢復」(recovered)晉升「成長中」(growing)。佛州五個城市及德州三個城市，當地餐廳客流量都比疫情之前增加甚多，相較之下西雅圖、舊金山及俄勒岡州波特蘭，客流回升則較緩慢。