我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：美確診3302萬 47.9%民眾已打1針

賀錦麗初選辯論批拜登 新書揭第一夫人曾氣到爆粗口

賀錦麗初選辯論批拜登 新書揭第一夫人曾氣到爆粗口

編譯周辰陽／綜合報導
美國總統拜登夫婦與現任副總統賀錦麗，攝於2020年8月20日。根據近日一篇將上市新書書摘，在民主黨總統初選辯論期間，拜登與夫人吉兒．拜登其實一度對賀錦麗攻擊他的從政經歷感到相當不滿，更曾分別為此動氣私下爆粗口。（路透）
美國總統拜登夫婦與現任副總統賀錦麗，攝於2020年8月20日。根據近日一篇將上市新書書摘，在民主黨總統初選辯論期間，拜登與夫人吉兒．拜登其實一度對賀錦麗攻擊他的從政經歷感到相當不滿，更曾分別為此動氣私下爆粗口。（路透）

美國總統拜登與副總統賀錦麗關係密切，但美媒Politico於19日發布的一篇新書書摘指出，在民主黨總統初選辯論期間，拜登與夫人吉兒．拜登一度對賀錦麗攻擊他的從政經歷感到相當不滿，還分別為此動氣私下爆粗口。

這一篇書摘取自大西洋月刊（The Atlantic）專職作家多維爾將上市新書「靈魂之戰：民主黨擊敗川普行動內幕」，指賀錦麗在初選辯論發動攻擊，重提拜登於1970年代並不支持聯邦政府透過「學童混合就讀接送計畫」（Desegregation busing）廢除學校的種族隔離，更以「當時加州有位小女孩…她每天搭校巴上學，那個小女孩就是我」一句話成為當晚最大亮點。

拜登當時大吃一驚，只能艱難地回應，當主持人幾分鐘後宣布進廣告時，拜登據稱就靠向右側，對著幾乎沒有交情可言的布塔朱吉（Pete Buttigieg）說到，「好吧，那些是他X的胡說八道（F***ing bullshit）」。

多維爾在Politico發布的書摘最後寫到，吉兒．拜登向來堅定捍衛先生的榮譽，無法忍受一個自稱是長子波友人的女人詆毀丈夫以求在辯論得分，據悉她在一周後的通話告訴親近支持者，「有了他所關心的事情，他所奮戰的事情，他所承諾的事情，妳在那邊起身，毫無根據就叫他種族主義者？去妳X的（Go f*** yourself.）」。

第一夫人發言人拉羅薩（Michael LaRosa）答覆查證時表示，很多書會寫到2020年選戰，也將無數次重復不同事件，有些準確、有些失準，第一夫人與團隊沒有計畫對任何書籍進行評論。

拜登 賀錦麗 民主黨

上一則

愛記仇？賀錦麗遭爆藏有「記者黑名單」還常拒絕採訪

下一則

輝瑞疫苗冷藏保存期 美跟進歐盟延長至1個月

延伸閱讀

愛記仇？賀錦麗遭爆藏有「記者黑名單」還常拒絕採訪

愛記仇？賀錦麗遭爆藏有「記者黑名單」還常拒絕採訪
顧問像教區牧師…拜登下的白宮 不再看到實境秀般幕僚

顧問像教區牧師…拜登下的白宮 不再看到實境秀般幕僚
公然失和！拜登、內唐亞胡「領導人交情」首次面臨考驗

公然失和！拜登、內唐亞胡「領導人交情」首次面臨考驗
半導體換疫苗 美韓峰會料拍板

半導體換疫苗 美韓峰會料拍板

熱門新聞

「緊急寬頻福利」計畫上路，家庭年收入19萬8000元以下民眾，每月可獲最高50元網路費用補助。(Pexels)

每月補助50元網路費 「緊急寬頻福利」上路 個人年收9.9萬元以下可申請

2021-05-12 19:51
川普。(路透)

傳佛州準備引渡川普程序 若州長拒絕…恐成最大逃亡案

2021-05-13 22:37
比爾蓋茲對於與梅琳達的婚姻早已無愛。路透

比爾蓋茲親口說出離婚原因 這群人先知道

2021-05-13 08:21
住在共和黨執政的13州，共計將近90萬名失業民眾，目前領取的各種失業救濟金，從下個月起將縮水或完全領不到。圖為紐約曼哈頓一家餐廳窗戶上貼著徵人廣告。

90萬失業民眾6月起救濟金將縮水 或完全領不到

2021-05-13 11:32
萊昂尼寫道，川普與第二任妻子所生的女兒蒂芬妮（左），曾與一名高挑帥氣的特勤局幹員獨處的時間「多到不尋常」，甚至引發高層擔憂。（美聯社）

禁忌的愛？川普女兒、媳婦被爆與特勤「過往甚密」

2021-05-12 21:00
圖為佛州邁阿密市一位年輕人接受疫苗注射。(Getty Images)

「控制住了」美單日600染疫死 10個月來新低

2021-05-12 22:33

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
專家綜合4個原因 美暫躲過變種危機

專家綜合4個原因 美暫躲過變種危機
求不到美疫苗就向中國討 宏都拉斯可能拋棄台灣

求不到美疫苗就向中國討 宏都拉斯可能拋棄台灣
披薩盒上將華人的英文名寫成這樣 她氣到手發抖

披薩盒上將華人的英文名寫成這樣 她氣到手發抖
比特幣暴跌 美股早盤大跌490點

比特幣暴跌 美股早盤大跌490點

一洲焦點／拜登施壓以色列哈瑪斯停火、歐巴馬證實UFO存在

一洲焦點／拜登施壓以色列哈瑪斯停火、歐巴馬證實UFO存在