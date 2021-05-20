賀錦麗初選辯論批拜登 新書揭第一夫人曾氣到爆粗口

美國總統拜登夫婦與現任副總統賀錦麗，攝於2020年8月20日。根據近日一篇將上市新書書摘，在民主黨總統初選辯論期間，拜登與夫人吉兒．拜登其實一度對賀錦麗攻擊他的從政經歷感到相當不滿，更曾分別為此動氣私下爆粗口。（路透）

美國總統拜登 與副總統賀錦麗 關係密切，但美媒Politico於19日發布的一篇新書書摘指出，在民主黨 總統初選辯論期間，拜登與夫人吉兒．拜登一度對賀錦麗攻擊他的從政經歷感到相當不滿，還分別為此動氣私下爆粗口。

這一篇書摘取自大西洋月刊（The Atlantic）專職作家多維爾將上市新書「靈魂之戰：民主黨擊敗川普行動內幕」，指賀錦麗在初選辯論發動攻擊，重提拜登於1970年代並不支持聯邦政府透過「學童混合就讀接送計畫」（Desegregation busing）廢除學校的種族隔離，更以「當時加州有位小女孩…她每天搭校巴上學，那個小女孩就是我」一句話成為當晚最大亮點。

拜登當時大吃一驚，只能艱難地回應，當主持人幾分鐘後宣布進廣告時，拜登據稱就靠向右側，對著幾乎沒有交情可言的布塔朱吉（Pete Buttigieg）說到，「好吧，那些是他X的胡說八道（F***ing bullshit）」。

多維爾在Politico發布的書摘最後寫到，吉兒．拜登向來堅定捍衛先生的榮譽，無法忍受一個自稱是長子波友人的女人詆毀丈夫以求在辯論得分，據悉她在一周後的通話告訴親近支持者，「有了他所關心的事情，他所奮戰的事情，他所承諾的事情，妳在那邊起身，毫無根據就叫他種族主義者？去妳X的（Go f*** yourself.）」。

第一夫人發言人拉羅薩（Michael LaRosa）答覆查證時表示，很多書會寫到2020年選戰，也將無數次重復不同事件，有些準確、有些失準，第一夫人與團隊沒有計畫對任何書籍進行評論。