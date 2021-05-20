愛記仇？賀錦麗遭爆藏有「記者黑名單」還常拒絕採訪

美國副總統賀錦麗被爆出會列出一些「不了解她」或「不欣賞她生活體驗」的記者名單。（歐新社）

美國 大西洋月刊（The Atlantic）17日刊登文章指出，向來以與記者保持距離而聞名的副總統賀錦麗 ，會列出一些「不了解她」或「不欣賞她生活體驗」的記者名單，且不喜歡別人用「謹慎（cautious）」來描述她，幕僚也會留意同義詞如「小心（careful）」、「警惕（ guarded）」、和「猶豫（hesitant）」等。

文章指出，賀錦麗一直迴避民眾關注的話題，說話內容陳腔濫調，並拒絕許多採訪要求和發表自己看法的機會，使電視台新聞監製開始認為，採訪賀錦麗是浪費資源，不值得再花費數千美元派記者跟訪。

此外，文章還點出賀錦麗「記仇」的一面，指她2019年回到母校霍德華大學（Howard University）演講，當時也有參加活動的華盛頓郵報 記者珍妮（Chelsea Janes）在推特上表示，「她（賀錦麗）和其大學姐妹會成員待在一個房間時發出了尖叫聲，（我）沒想過會有尖叫聲傳出」。

實際上，珍妮所指的尖叫聲，為希臘非裔組織「Alpha Kappa Alpha姐妹會」會歌Skee-Wee歌聲，即使珍妮後來公開道歉，但賀錦麗仍經常將這件事掛在嘴邊。