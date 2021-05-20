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影／等校車遇持刀綁架 佛州11歲女童掙扎驚險脫困

啟動刑事調查 前司法官員：川普離入獄又近一步

等校車突遇持刀綁架 佛州11歲女童掙扎驚險脫困

編譯張君堯／綜合報導
美國佛羅里達一名11歲的女孩18日在等校車途中，突然遭到一名男子持刀衝來企圖綁架，所幸女孩最終掙脫。（影片截圖）
美國佛羅里達一名11歲的女孩18日在等校車途中，突然遭到一名男子持刀衝來企圖綁架，所幸女孩最終掙脫。（影片截圖）

美國佛羅里達一名11歲的女孩18日在等校車途中，突然遭到一名男子持刀衝來企圖綁架，所幸女孩最終掙脫，該男子也逃之夭夭，當局隨即在當天稍晚出動、成功將犯罪嫌疑人逮捕歸案。

這起事件發生在艾斯康比亞縣（Escambia County），根據警長辦公室發布的監視器影片顯示，該女孩當時在坐在草地上等待校車抵達，這時一輛白色休旅車出現並停在路邊，突然一名男子下車並衝向女孩，根據警長西蒙斯（Chip Simmons）指出，該男子當時手上拿著一把刀。

女孩隨後在意識到危險後開始逃跑，不過該男子仍抓住他、兩人激烈拉扯，最後兩人都摔到在地，這時男子眼看情況不對便往車上逃走，女孩這才脫險，男子最後逃之夭夭。

警長西蒙斯透露，當天稍晚經過超過50名警員的搜索後，一名30歲的犯罪嫌疑人斯坦加（Jared Paul Stanga），被捕，西蒙斯表示調查人員之所以能夠確認車輛車牌，並確定嫌疑人可能所在地，是因為這名女孩遭遇綁架時正在玩「藍色的果凍狀玩具」，而警員在斯坦加的手臂上發現了相同物質。

西蒙斯還指出，受害女孩透露這名男子大約在2個星期前，就曾在公車站與她接觸，當時就使她感到「不舒服」。

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