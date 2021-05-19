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6月移民排期 親屬、職業移民中國出生皆有名額或有推進

6月移民排期 親屬、職業移民中國出生皆有名額或有推進

記者張筠／華盛頓報導
國務院19日發布2021年6月移民排期。（資料來源：國務院 製表：記者張筠）
國務院19日發布2021年6月移民排期。（資料來源：國務院 製表：記者張筠）

國務院19日公布2021年6月移民排期，親屬移民各項皆有推進，幅度在一周到一個月不等，第四優先前進幅度最大，推進一個月，第一優先和第三優先均前進一周多，第二優先2-A類無需排期，第二優先2-B類前進一周；職業移民中國出生多項有一個月及以上的大幅推進，或有名額，無需排期，其中第二優先前進幅度最大，推進五個月，第一優先和第四優先均有名額，無需排期，第五優先非區域中心和區域中心均前進一個月；職業移民非中國出生各項皆有名額，無需排期。

親屬移民類：

第一優先(公民的成年未婚子女)前進一周多；

第二優先2-A類(永久居民的配偶及未成年子女)有名額，無需排期；

第二優先2-B類(永久居民的成年未婚子女)前進一周；

第三優先(公民已婚子女)前進一周多；

第四優先(成年公民的兄弟姊妹)前進一個月。

職業移民類：

中國出生第一優先有名額，無需排期，非中國出生也有名額，無需排期；

中國出生第二優先(具高等學位或特殊能力者)前進五個月；非中國出生有名額，無需排期；

中國出生第三優先(一般類)推進三個多月；非中國出生有名額，無需排期；

中國出生第三優先(非技術勞工)推進兩個月，非中國出生有名額，無需排期；

中國出生第四優先(特殊人員)有名額，無需排期；非中國出生也無需排期；

中國出生第五優先EB-5非區域中心和區域中心均前進一個月；非中國出生的區域中心和非區域中心均有名額，無需排期。

中國 移民 國務院

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