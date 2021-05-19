各州疫苗施打率高低不同 公衛專家憂心

圖為打疫苗示意圖。(美聯社)

全美成年人當中有六成已至少接種一劑新冠疫苗 ，但統計顯示各州疫苗施打率高低不均，公共衛生專家憂心恐將對疫情 發展造成影響，疫苗施打率低的地區，病毒將持續擴散。舉例來說，佛蒙特州成年人已有78%至少接種一劑疫苗，但在密西西比州已至少接種一劑疫苗的成年人，只有45%。

美國 有線電視新聞網(CNN)19日報導，美國疾病管制暨預防中心(CDC)與約翰霍普金斯大學(Johns Hopkins University)疫情追蹤統計顯示，過去一周裡，疫苗施打率較高的幾州，確診案例都有趨緩跡象。

疾管中心統計顯示，拜登政府訂定7月4日獨立紀念日之前70%成年人至少接種一劑疫苗的抗疫目標，目前有七州已經達成：康乃狄克州、夏威夷州、緬因州、麻州、新罕布夏州、新澤西州、佛蒙特州。約翰霍普金斯大學統計顯示，這七州過去一周通報的人均(per capita)染疫確診案例，比還沒達標的州低了大約10%。這七州平均每10萬州民當中有66個新增確診案例，其他州每10萬州民則有73個新增確診案例。

全美有十州至少接種一劑疫苗的成年人口還不到五成，這十州的人均確診案例比康州等七州，大約多出19%。這十州包括阿拉巴馬州、阿肯色州、喬治亞州、愛達荷州、路易斯安納州、密西西比州、南卡羅來納州、田納西州、西維吉尼亞州、懷俄明州，過去一周每10萬州民約出現78個新增確診案例。

報導指出，從統計數據看來，接下來美國疫情令人憂心的狀況為，某些地區存在著大批未接種疫苗的民眾，病毒將在這些地點嚴重散布。

疾管中心疫苗諮詢委員會成員、范德堡大學(Vanderbilt University)醫學中心傳染疾病專家夏夫納(William Schaffner)說：「很顯然的，如果有某些區域疫苗施打率過低，病毒就會感染民眾。疫情將持續悶燒，民眾繼續染疫病倒，必須住院，不斷有人死亡。」

夏夫納說：「每當新冠病毒找到新的感染民眾時，就會加倍成長。每當病毒加倍成長時，突變就隨之出現，衍生出來的變種病毒，現有疫苗所提供的防護效果或許擋得住，或許擋不住。」

美國食品及藥物管理局(FDA)疫苗及相關生物產品諮詢委員會(Vaccines and Related Biological Products Advisory Committee)成員、賓州大學傳染疾病專家奧夫特(Paul Offit)說，如果變種病毒對疫苗具有抵抗力，就算只有某種程度的抵抗力，「對於已經接種疫苗的民眾來說，都將形成威脅」。

他說：「我們必須解決這個問題，民眾必須知道疫苗對於阻止病毒的重要性。」