聽到判有罪 北達州男嫌 當庭割喉自盡

北達科他州富國市聯邦地方法院17日發生嫌犯當庭割喉自盡的駭人事件。圖為緊急救護人員抵達法院。(取材自推特)

北達科他州 富國市(Fargo)聯邦地方法院17日發生嫌犯當庭割喉自盡的駭人事件，當時陪審團判決嫌犯部分罪名成立，該男性嫌犯掏出不明利器抹脖子，血濺當場，經搶救無效，喪命現場；聯邦調查局(FBI )表示，仍在深入調查嫌犯如何偷帶違禁利器進入法庭。

華盛頓郵報 18日報導，這起駭人事件發生在北達科他州中北部烏龜山地帶(Turtle Mountain Band)的切佩瓦(Chippewa)印第安保護區；警方尚未公布男子身分，但是根據法院文件，當天陪審團在富國市審理的是55歲男子費瑞斯(Jeffrey Sahl Ferris)的案件，他被控2020年開吉甫車超速，幾乎輾過七名孩童，還持槍恐嚇一個小孩。

費瑞斯並非切佩瓦族人，但有該族血統。

法院紀錄指出，Quentin N. Burdick聯邦地院上周起審理費瑞斯一案，17日地院法官魏爾特(Peter Welte)准許陪審團邊審理邊用午餐，大約下午2點，陪審團達成費瑞斯被控罪名部分有罪的判決，但不清楚哪些罪名成立。

地方媒體「論壇報」(Forum)報導，魏爾特法官駁回費瑞斯律師的幾項要求，也不准費瑞斯請假24小時，去處理小孩監護權官司；就在此時，男子站起身來，用不明利器抹了脖子。

目擊者表示，當時血濺到法院牆壁，法警把費瑞斯壓制到地面，可聽到男子尖叫，「我不能呼吸了」。

聯調局證實，男子割喉之後死在現場；「線上本地新聞」(Native News Online)表示，費瑞斯用來自盡的利器應該是拆信刀，FBI還在調查他如何帶利器通過法院安檢；聯邦法警卡爾森(Dallas Carlson)認為該利刃應該是塑膠材質。

FBI發言人史密斯(Kevin Smith )表示，就自己記憶所及，從來沒人能夠夾藏違禁物品進入聯邦法院，然後當場自殺死亡；他說，「這件事非常古怪，極其罕見」。