紐約華人聚居地 7天僅增6例新冠…逾半居民打完疫苗

9日至15日期間，華人聚居的貝賽只新增三例新冠病例；圖為貝賽韓裔社區服務中心的長期疫苗接種站。(記者牟蘭／攝影)

最新數據顯示，皇后區部分地區七天新增新冠病例直線下降，華人 聚居的貝賽及小頸只新增六例，曾淪為疫苗 沙漠的兩區，超過一半的居民已完全接種；華裔醫生對此表示，華人聚集地的接種率較高，近期疫情 趨緩，診所已一周未有新增患者求診，但仍呼籲民眾出門仍需戴口罩，提防病毒再度蔓延。

亞美醫師協會董事會成員、在法拉盛執業的內科醫生吳瓊表示，診所重開後，一天最多接到十名新冠患者諮詢電話，一周平均有三到四名新增染疫患者求診；但她說，上周並未收到任何新增患者求助，感到非常高興，「一下子看到了希望」。

吳瓊說，疫苗分發初期，華人聚居地因沒有分配足夠的疫苗，以及民眾因不諳英文等問題，較難預約接種，導致部分地區的疫情蔓延，但隨著疫苗普及，華人聚居地的接種率較高，這些地區的疫情也逐漸趨緩。

但吳瓊提醒民眾，因疫苗的有效率並非百分之百，且兒童與部分人士尚未接種，或只接種一針，提醒民眾外出時仍需戴口罩，保持社交距離，避免感染變種病毒，或將病毒傳染給易感人群。

根據市府數據，9日至15日期間，皇后區有多個地區七天新增新冠病例少於五例，其中郵遞編號11697的的微風點(Breezy Point)沒有新增染疫者，涵蓋長島市的郵遞編號為11101與11109分別有五例與兩例新增確診。

數據顯示，華人聚集的兩個郵遞編號過去一周新增確診病例各只有三例，包括郵遞編號11361的貝賽，過去一周僅新增三例，陽性率為0.52%；涵蓋小頸(Little Neck)與道格拉斯頓(Douglaston)的郵遞編號11362也只新增三例患者，陽性率僅為0.67%。

貝賽與小頸等北皇后區在政府分發疫苗初期，曾淪為「荒漠地區」，但隨著疫苗普及，兩區的疫苗接種率大幅度提升，其中郵遞編號11361的貝賽地區有65%的居民完成第一劑接種，54%的居民已完全接種；郵遞編號11362的小頸地區有61%的居民完成首劑接種，53%的居民已完全接種。

涵蓋法拉盛市中心的郵遞編號11355與11354，過去常位居全市七天陽性率的榜首；但上周數據顯示，兩區的疫情指數有所下降，其中郵編11355新增42例，陽性率達2.67%；郵編11354新增29例，陽性率達2.52%，分別為全市疫情的第七與第十高。

數據顯示，法拉盛的疫苗接種率高於全市其他地區，其中郵遞編號11355共有75%的居民接種第一劑疫苗，57%居民已完全接種；郵遞編號11354有69%的民眾接種第一劑疫苗，55%的民眾完全接種。