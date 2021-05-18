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反亞裔犯罪法案眾院過關 拜登將簽署

記者羅曉媛／華盛頓報導

國會眾院18日以壓倒性優勢通過「新冠仇恨犯罪法案」(Covid-19 Hate Crimes Act)，將大力調查針對亞太裔的仇恨犯罪；該法案現已送往白宮，預計拜登總統簽署後生效。

眾院18日以364比62票通過「新冠仇恨犯罪法案」，反對票皆來自共和黨；該法案要求司法部指派專員，加快對疫情相關的仇恨犯罪的審查；要求協助各州及地方執法機構建立提供多語言支持的線上舉報系統，同時加強培訓，讓地方執法機構知道如何更有效地調查這類犯罪。

「新冠仇恨犯罪法案」由民主黨籍聯邦參議員廣野慶子(Mazie Hirono，夏威夷州)，聯邦眾議員孟昭文(Grace Meng，紐約州)分別在參眾兩院提出，參院上月末以94比1通過該法案，眾院過關後已移交白宮，拜登早前已多次表態支持該法案，預計將簽字生效。

孟昭文回望疫情一年多來亞裔遭受的身心重負，指「亞裔社區被迫忍受這不斷激增的偏執與種族主義攻擊，已精疲力竭；亞裔疲於生活在恐懼中，時刻擔心自己的孩子或年長的父母外出(受到攻擊)。」

研究指出，針對亞裔的仇恨犯罪在16座大城市猛增145%；亞太裔黨團(CAPAC)主席趙美心表示，這就是為何今天的表決很重要，「人們常問國會對此在做什麼，我們今天就可以說『國會在行動』。」

共和黨眾議員喬丹(Jim Jordan，俄亥俄州)在表決前的辯論環節對法案提出質疑，表示對暴力的譴責有很多，但這些反亞裔仇恨犯罪攻擊多發生在民主黨執政的城市，應責怪當地給警方的資金不夠，批評該法案是「讓州政府充當言論警察(speech police)的角色」。

加州的共和黨眾議員金映玉(Young Kim)則對法案表示支持，並說抗擊仇恨犯罪是具兩黨共識的議題。

仇恨犯罪 亞裔 眾院

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