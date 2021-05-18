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FT：台積電在美設廠 須謹慎拿捏商業與地緣政治平衡

任中原／編譯
台積電目前正投入1,000億美元，將於未來三年在美國設立新晶圓廠。(路透)
台積電目前正投入1,000億美元，將於未來三年在美國設立新晶圓廠。(路透)

台積電目前正投入1000億美元，將於未來三年在美國設立新晶圓廠，為此台積電也審慎地平衡美國與中國兩大敵對市場的需求。

英國金融時報專欄作者席莉（Kathrin Hille）指出，四年前，鴻海集團在美國威辛康辛州設立大型液晶顯示器（LCD）廠時，也曾試圖做好平衡工作，但迄今卻因後繼無力而須處理後續事宜。

台積電鴻海集團這康兩大科技巨擘都因為美中戰略競爭，而陷入壓力。華府要求台積電在美國增產晶片，台積電因而決定在亞利桑納州斥資120億美元建廠。鴻海集團也感受到同樣的壓力，因而將部分產品線移出中國；但威州廠的原罪在於選票，而非全球關係緊張。

鴻海集團創辦人郭台銘於2017年簽下威州廠合約，分析家認為此舉的思維不夠周延：LCD製造是一種商品化的產業，不適合美國的高成本環境，且LCD供應鏈之完整也非亞洲莫屬。

郭台銘不再擔任鴻海集團董事長後，繼任者劉揚偉便開始治理整頓。他今年3月時表示，「我們已經在當地取得土地，一些工廠也在新建中，因此我們必須設法運用，使業務更加合理」。目前威州廠生產一些伺服器，且考慮於2023年底開始製造電動車。

台積電的情況可能大不相同。榮鼎顧問集團分析師史耐德說，「分散足跡具有真正的商業理由」，因為在美國設立生產基地，有助於台積電規避過度集中在台灣的風險，因為台灣地震多，且受到中國武力犯台的威脅。此舉也能增強台積電對三星、英特爾的競爭力。

儘管如此，台積電仍是在政治意味濃厚的環境下營運。雖然華府最初力邀台積電赴美生產，是為了確保國防供應鏈，但現在美國汽車廠及國會議員也大聲疾呼要增加國內晶片產量，以應汽車業者之需。

不過，金融時報的席莉認為，這與鴻海集團創辦人郭台銘的LCD廠同樣不符合商業概念，因為大部分車用晶片都是以成熟的科技製造，而這類科技通常不見於新廠。因此台積電之所以在美建廠，政府補助也是主因之一。美國國會同意聯邦政府對半導體新設備投資補貼100億美元，並提供退稅優遇。

因此，台積電目前正謹慎操作。雖然台積電繼續聚焦於在台灣製造與研發，但已對美國開放門戶。去年要求亞利桑納廠的廠址之大，足以讓台積電將當地的營運規模逐步擴張到跟台灣廠一樣大。

台積電 美國 鴻海

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