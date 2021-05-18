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中批美搶購全球四分之一疫苗 上億劑還閒置在倉庫

記者林則宏／即時報導
中國外交部發言人趙立堅。（取自中國外交部網站）
中國外交部發言人趙立堅。（取自中國外交部網站）

美國總統拜登17日宣布，將再向海外釋出2000萬劑新冠疫苗，但中國外交部發言人趙立堅指控美國，搶購了約26億劑疫苗，遠超自身所需，目前還有上億劑疫苗閒置在倉庫。美國當務之急是立即解除出口限制，盡快彌補發展中國家的疫苗缺口。

白宮4月就曾宣布，將與他國分享約6000萬劑由阿斯特捷利康（AstraZeneca）生產的疫苗。拜登於美東時間17日宣布，6月底前將再釋出2000萬劑疫苗到海外。台駐美代表蕭美琴對此表示，「進洽爭取中」。

趙立堅周二在例行記者會上則表示，聯合國秘書長古特雷斯就曾多次批評一些發達國家搞「疫苗民族主義」，囤積疫苗，以及與疫苗供應商私下達成交易，指出疫苗分配不公、違背道德，呼籲推動疫苗全球公平分配。

趙立堅說，「但我們看到的是，西方發達國家特別是美國儲備了遠超於其所需求的疫苗。」

他指出，根據一些機構和媒體統計，僅占世界人口14%的高收入國家持有的疫苗量，已經超過占86%人口的中低收入國家持有疫苗量的6倍。

趙立堅表示，美國已經搶購約26億劑疫苗，占全球四分之一，遠超過自身所需，上億劑疫苗正閒置在美國倉庫裡。因此，當務之急是這些採購疫苗遠超實際需要的發達國家立即解除出口限制，加大疫苗供應，盡快彌補發展中國家的疫苗缺口。

趙立堅稱，中方正以實際行動踐行疫苗全球公共產品的承諾。中國在自身人口基數巨大，疫苗供應十分緊張的情況下，為疫苗在發展中國家的可及性和可負擔性作出了實實在在貢獻，並將繼續為疫苗在發展中國家的公平可及作出中國貢獻。

疫苗 中國 美國

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