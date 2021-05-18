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美澳合作研發抗疫療程 動物試驗證實消滅99.9%病毒

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美澳合作研發抗疫療程 動物試驗證實消滅99.9%病毒

中央社雪梨18日專電
一支由澳洲及美國科學家組成的跨國研究團隊，研發出對抗COVID-19療程。（圖取自格里菲斯大學網頁news.griffith.edu.au）
一支由澳洲及美國科學家組成的跨國研究團隊，研發出對抗COVID-19療程。（圖取自格里菲斯大學網頁news.griffith.edu.au）

一支由澳洲美國科學家組成的跨國研究團隊，研發出對抗2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）療程；目前已對老鼠進行試驗，證實能夠消滅患者體內99.9%的病毒。

成立於去年4月、由澳洲格里菲斯大學（Griffith University）附屬昆士蘭孟席斯衛生研究院（Menzies Health Institute Queensland）以及美國貝克曼研究院（Beckman Research Institute）所組成的跨國團隊，採用基因靜默RNA（gene-silencing RNA）技術對抗2019冠狀病毒疾病；經由老鼠身上試驗證實有效。

澳洲格里菲斯大學昨天發布新聞稿指出，這項技術是以直接攻擊病毒基因組（virus genome）方式，阻止病毒複製和擴散。

任職於格里菲斯大學、同時是這個跨國研究團隊的共同研究主任（co-lead researcher）麥克米蘭（Nigel McMillan）解釋，他們研發對付病毒的方式，是「讓基因組受到破壞，進而讓病毒無法再生長。」

麥克米蘭說：「我們注入奈米粒子（nanoparticles），它們會找出病毒並予以破壞；就像一枚熱感應飛彈一樣。」

麥克米蘭提到：「我們是首次成功構造出這種粒子，並將它注入血液裡攻擊病毒。」

麥克米蘭進一步解釋，所注入的粒子「會流入肺部，進而進入所有肺部細胞，它只會破壞帶有病毒的肺部細胞；在這項療程中，正常細胞是完全不受損害的。」

麥克米蘭相信，最早可望在2023年在人類患者身上採用這項療程。

麥克米蘭指出，這項阻止病毒複製和擴散的療程，雖然並不是讓2019冠狀病毒疾病患者治癒的療程，但它可望能將肺部99.9%的病毒消滅，有助加速康復。

有關研究成果，已於5月13日發表於國際學術期刊「分子治療」（Molecular Therapy）。

澳洲 美國 新冠肺炎

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