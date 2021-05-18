我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

日資深男星田村正和驚傳上月病逝 享壽77歲

龐培歐：相信台灣政府有辦法儘速取得美國疫苗

史上最高紀錄？企圖開艙門又毆空服員 達美旅客罰5.2萬

編譯周芳苑／綜合17日電
美國聯邦航管局力行「零容忍策略」，週一宣布將對四位不守規矩乘客罰款，其中一人去年聖誕前夕搭乘達美航空（Delta ），從檀香山飛往西雅圖，試圖打開駕駛艙門並二度打空服員，將面臨年度最高罰款5萬2500元。美聯社
美國聯邦航管局力行「零容忍策略」，週一宣布將對四位不守規矩乘客罰款，其中一人去年聖誕前夕搭乘達美航空（Delta ），從檀香山飛往西雅圖，試圖打開駕駛艙門並二度打空服員，將面臨年度最高罰款5萬2500元。美聯社

美國聯邦航管局（Federal Aviation Administration，FAA）力行「零容忍策略」，週一宣布將對四位不守規矩乘客罰款，其中一人去年聖誕前夕搭乘達美航空（Delta ），從檀香山飛往西雅圖，試圖打開駕駛艙門並二度打空服員，將面臨年度最高罰款5萬2500元。

乘客增加，罰款隨之增加。 美國運輸安全管理局（Transportation Security Administration，TSA）週日機場安檢超過180萬人，創2020年3月8日以來的最高紀錄；前次最高紀錄是190萬人，2020年乘客減少61%。

運輸安全管理局指出，近兩個多月來，每日安檢不曾少於100萬人，乘客約相當於疫情前的70%。

航管局說，達美航空被課最高罰款的乘客還拒絕遵守機組人員指示、威脅空服員、並在飛行途中掙脫塑膠手銬。

該名旅客罰款是否創史上最高紀錄？待確認；官員說，該機構可課罰款上限為3萬5000元，多次違法，罰款加碼。

航管局並將對其他三名乘客罰款 。其中一名婦女2月 15日搭忠實航空（Allegiant Air flight）從佛州到田納西州，拒絕好好戴口罩、又大罵空服員，被罰9000元；一名男士2月5日搭捷藍航空（JetBlue）從佛州勞德代爾堡到拉斯維加斯，帶酒搭機，不聽勸阻繼續飲酒，而且不斷取下口罩，罰款1萬8500元。

另一乘客去年1月1日搭西南航空（Southwest）從鳳凰城飛往芝加哥，攜有炸彈，威脅要殺害某人，罰款2萬7000元；該班機被迫改飛俄克拉荷馬市，飛機一降落，警察拘捕該乘客。

航管局2月來已收到1300多件乘客不守規矩的報告，其中約370件確定有潛在違規行為，迄今正採取27項執法行動。2019年共懲處142名不守規乘客。

根據CBS新聞，實施口罩令起至2月止，航空公司已自行將4000多名乘客列入禁搭黑名單。

口罩 美國 佛州

上一則

全美反亞裔受害者 華人占6成 肇事者白男為主

延伸閱讀

紐約州口罩令 明起鬆綁

紐約州口罩令 明起鬆綁

口罩新指南 白宮：一切以科學為歸依

口罩新指南 白宮：一切以科學為歸依

麻州鬆綁防疫 29日商業解禁 多數場合取消口罩令

麻州鬆綁防疫 29日商業解禁 多數場合取消口罩令
加州護士協會促維持口罩令 要求州政府對CDC新指南說不

加州護士協會促維持口罩令 要求州政府對CDC新指南說不

熱門新聞

「緊急寬頻福利」計畫上路，家庭年收入19萬8000元以下民眾，每月可獲最高50元網路費用補助。(Pexels)

每月補助50元網路費 「緊急寬頻福利」上路 個人年收9.9萬元以下可申請

2021-05-12 19:51
洛杉磯郊區一名華裔司機10日遭歹徒持槍搶劫，叫罵「滾回中國」，這名廖姓司機強調「我來自台灣」保住性命。（圖為家屬提供行車紀錄器影片/中央社）

洛杉磯司機遭搶犯罵滾回中國 槍口下喊「我來自台灣」

2021-05-16 11:08
川普。(路透)

傳佛州準備引渡川普程序 若州長拒絕…恐成最大逃亡案

2021-05-13 22:37
比爾蓋茲對於與梅琳達的婚姻早已無愛。路透

比爾蓋茲親口說出離婚原因 這群人先知道

2021-05-13 08:21
住在共和黨執政的13州，共計將近90萬名失業民眾，目前領取的各種失業救濟金，從下個月起將縮水或完全領不到。圖為紐約曼哈頓一家餐廳窗戶上貼著徵人廣告。

90萬失業民眾6月起救濟金將縮水 或完全領不到

2021-05-13 11:32
聯邦政府在疫情期間為失業勞工提供每周300元額外失業補助，現在已有四個共和黨執政州宣布退出，理由是失業救濟金讓美國勞工失去重返職場的就業動力。美聯社

四個共和黨執政州已退出每周300元額外失業補助

2021-05-11 12:36

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
裸聊正妹人皮面具、巨乳假體一層層脫 媽呀…驚呆

裸聊正妹人皮面具、巨乳假體一層層脫 媽呀…驚呆
拜登：將與外國分享美國2000萬劑使用中3款疫苗

拜登：將與外國分享美國2000萬劑使用中3款疫苗
最高法院9：0裁定：警無搜查令 禁入民宅

最高法院9：0裁定：警無搜查令 禁入民宅
打完疫苗仍戴N95加護目鏡買菜者 大有人在

打完疫苗仍戴N95加護目鏡買菜者 大有人在
每月250至300元兒童抵稅7．15起入帳 3900萬家庭受惠

每月250至300元兒童抵稅7．15起入帳 3900萬家庭受惠