史上最高紀錄？企圖開艙門又毆空服員 達美旅客罰5.2萬

美國聯邦航管局力行「零容忍策略」，週一宣布將對四位不守規矩乘客罰款，其中一人去年聖誕前夕搭乘達美航空（Delta ），從檀香山飛往西雅圖，試圖打開駕駛艙門並二度打空服員，將面臨年度最高罰款5萬2500元。美聯社

美國 聯邦航管局（Federal Aviation Administration，FAA）力行「零容忍策略」，週一宣布將對四位不守規矩乘客罰款，其中一人去年聖誕前夕搭乘達美航空（Delta ），從檀香山飛往西雅圖，試圖打開駕駛艙門並二度打空服員，將面臨年度最高罰款5萬2500元。

乘客增加，罰款隨之增加。 美國運輸安全管理局（Transportation Security Administration，TSA）週日機場安檢超過180萬人，創2020年3月8日以來的最高紀錄；前次最高紀錄是190萬人，2020年乘客減少61%。

運輸安全管理局指出，近兩個多月來，每日安檢不曾少於100萬人，乘客約相當於疫情前的70%。

航管局說，達美航空被課最高罰款的乘客還拒絕遵守機組人員指示、威脅空服員、並在飛行途中掙脫塑膠手銬。

該名旅客罰款是否創史上最高紀錄？待確認；官員說，該機構可課罰款上限為3萬5000元，多次違法，罰款加碼。

航管局並將對其他三名乘客罰款 。其中一名婦女2月 15日搭忠實航空（Allegiant Air flight）從佛州 到田納西州，拒絕好好戴口罩 、又大罵空服員，被罰9000元；一名男士2月5日搭捷藍航空（JetBlue）從佛州勞德代爾堡到拉斯維加斯，帶酒搭機，不聽勸阻繼續飲酒，而且不斷取下口罩，罰款1萬8500元。

另一乘客去年1月1日搭西南航空（Southwest）從鳳凰城飛往芝加哥，攜有炸彈，威脅要殺害某人，罰款2萬7000元；該班機被迫改飛俄克拉荷馬市，飛機一降落，警察拘捕該乘客。

航管局2月來已收到1300多件乘客不守規矩的報告，其中約370件確定有潛在違規行為，迄今正採取27項執法行動。2019年共懲處142名不守規乘客。

根據CBS新聞，實施口罩令起至2月止，航空公司已自行將4000多名乘客列入禁搭黑名單。