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美研究：輝瑞莫德納疫苗對印度變種病毒應有效

中央社／華盛頓17日電
輝瑞疫苗。(美聯社)
輝瑞疫苗。(美聯社)

根據美國科學家所做的最新研究顯示，輝瑞（Pfizer）&BNT、莫德納（Moderna）兩款COVID-19疫苗，對最先出現於印度的兩種變異病毒仍高度有效。

法新社指出，但這類實驗室的研究調無法預測實際情況的有效性，因此仍須透過其他研究加以驗證。

這份由紐約大學葛羅斯曼醫學院（NYU Grossman School of Medicine）與紐約大學朗格尼醫學中心（NYU Langone Medical Center）進行的實驗室研究，尚未刊於同儕審查的期刊上，因此被認為只是初步研究。

這份研究的資深作者藍道（Nathaniel "Ned" Landau）告訴法新社：「我們發現疫苗抗體面對變種病毒時會略弱，但也沒弱到哪去，因此我們認為疫苗還是很有保護效力。」

美國已有超過1.5億人施打這兩種疫苗，研究人員首先替接種兩款疫苗之一的患者抽血，接著將這些樣本在試驗室接觸人工製造的假病毒，這些假病毒含變種病毒的棘蛋白，特別最先出現印度的B.1.617或B.1.618變種病毒。

最後，混有變種病毒的樣本再接觸實驗室培養的細胞，觀察有多少細胞會因此感染。這種假病毒微粒含有螢火蟲用以發光的酵素「螢光素酶」，將螢光素酶加入假病毒，即可辨識有多少細胞遭到感染。

整體而言，結果顯示中和抗體－即免疫系統製造來阻止病原侵入細胞的Y型蛋白，在B.1.617中有近4倍的減量，在B.1.618中則有約3倍減量。

藍道說：「換言之，有部分抗體無法有效抵抗這些變種病毒，但還是有很多抗體有效。」

不過藍道指出，由於整體的抗體水平仍比感染原始病毒痊癒者來得高，「既然有效抗體足夠，所以我們認為這些疫苗仍有高度防護力」。

疫苗 變種病毒 紐約大學

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