我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

每月250至300元兒童抵稅7．15起入帳 3900萬家庭受惠

2024選定了？川普6月將出席北卡黨代會 助奪回國會多數

口罩指南挨轟 白宮：以科學為歸依 CDC：不等於准脫口罩

編譯郭宣含／綜合17日電
對已接種完兩劑疫苗者，聯邦日前放寬戴口罩令，室內室外可不戴口罩，但各州奉行狀況不一。例如加州表示將再延一個月，到6月15日才要全州取消口罩禁令。圖為在加州聖塔莫尼卡市戶外，多數人未戴口 罩。(美聯社)
對已接種完兩劑疫苗者，聯邦日前放寬戴口罩令，室內室外可不戴口罩，但各州奉行狀況不一。例如加州表示將再延一個月，到6月15日才要全州取消口罩禁令。圖為在加州聖塔莫尼卡市戶外，多數人未戴口 罩。(美聯社)

聯邦疾病防治中心(CDC)放寬口罩規定後遭諸多團體批評，白宮發言人莎奇(Jen Psaki)17日為其辯護說，各地可依接種疫苗程度採取不同措施，但一切以科學為歸依；聯邦食品暨藥物管理局(FDA)前局長高特里布(Scott Gottlieb)則預測，美國6月盛行率將大減，屆時會有更多人不戴口罩。

「實施該規定會經過評估，人口與社區可採取不同作法，因為這很大幅度取決於整體和各社區的接種率。」莎奇說：「我們絕對尊重且重視，但我們仍以科學為依據。」

CDC主任瓦倫斯基(Rochelle Walensky)也表示，口罩新規是取決於更新數據而決定，「我們現有的科學數據才剛出現，甚至就在過去兩周問世。」但她也說：「這項規定不等於允許大眾拿掉口罩。」

前食藥局長憂6月前就沒人戴口罩

高特里布17日則預測：「6月以前就沒人會戴口罩了，我認為6月時美國新冠盛行率會大幅下降，我們可以不用再為此擔心。」

高特里布已接種完疫苗，但他表示本周與自家小孩購物時仍會戴口罩。

CDC口罩新建議引發部分困惑與顧慮，批評者擔心這會讓未接種疫苗者不戴口罩；但高特里布表示：「就算取消這些規定，現在那些不戴口罩的人還是不會戴口罩。」

高特里布表示，已接種疫苗的民眾可自行選擇是否戴口罩，就算在非經規定的場合戴口罩，也不該被嘲笑；他認為CDC新規定至少能讓一些猶豫不絕的美國人接種疫苗，「接種人口增加應不到10%，但應可再增加2%至5%。」

各州與地方仍可自行決定其口罩政策，例如新澤西州擬繼續維持室內戴口罩的規定，而北卡羅來納與俄亥俄州則依循CDC建議，完全放寬已接種疫苗者的口罩規定。

加州：6月15日前不會撤除口罩令

加州衛生廳長加利(Dr. Mark Ghaly)14日指出，加州在6月15日前不會撤除口罩規定，好讓大眾與店家有時間準備並確保該州確診率降低。

加州州長紐森(Gavin Newsom)也表示，若加州維持少量新增新冠病例，可望在6月15日前幾乎撤除所有防疫令。

白宮發言人莎奇17日再為新的口罩指南辯論，鼓勵民眾接種疫苗。(美聯社)
白宮發言人莎奇17日再為新的口罩指南辯論，鼓勵民眾接種疫苗。(美聯社)

口罩 疫苗 加州

上一則

2024選定了？川普6月將出席北卡黨代會 助奪回國會多數

延伸閱讀

拜登：將與外國分享美國2000萬劑使用中3款疫苗

拜登：將與外國分享美國2000萬劑使用中3款疫苗
疫情再起疑慮升高 中國單日接種疫苗人數近1400萬

疫情再起疑慮升高 中國單日接種疫苗人數近1400萬

加拿大多省停用AZ疫苗 政府擬捐出剩餘疫苗

加拿大多省停用AZ疫苗 政府擬捐出剩餘疫苗
洛縣和州府同步 6月15日完全接種者跟隨CDC口罩規定

洛縣和州府同步 6月15日完全接種者跟隨CDC口罩規定

熱門新聞

「緊急寬頻福利」計畫上路，家庭年收入19萬8000元以下民眾，每月可獲最高50元網路費用補助。(Pexels)

每月補助50元網路費 「緊急寬頻福利」上路 個人年收9.9萬元以下可申請

2021-05-12 19:51
洛杉磯郊區一名華裔司機10日遭歹徒持槍搶劫，叫罵「滾回中國」，這名廖姓司機強調「我來自台灣」保住性命。（圖為家屬提供行車紀錄器影片/中央社）

洛杉磯司機遭搶犯罵滾回中國 槍口下喊「我來自台灣」

2021-05-16 11:08
川普。(路透)

傳佛州準備引渡川普程序 若州長拒絕…恐成最大逃亡案

2021-05-13 22:37
比爾蓋茲對於與梅琳達的婚姻早已無愛。路透

比爾蓋茲親口說出離婚原因 這群人先知道

2021-05-13 08:21
住在共和黨執政的13州，共計將近90萬名失業民眾，目前領取的各種失業救濟金，從下個月起將縮水或完全領不到。圖為紐約曼哈頓一家餐廳窗戶上貼著徵人廣告。

90萬失業民眾6月起救濟金將縮水 或完全領不到

2021-05-13 11:32
聯邦政府在疫情期間為失業勞工提供每周300元額外失業補助，現在已有四個共和黨執政州宣布退出，理由是失業救濟金讓美國勞工失去重返職場的就業動力。美聯社

四個共和黨執政州已退出每周300元額外失業補助

2021-05-11 12:36

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
蓋茲婚外情 微軟女員工自掀性關係 蓋茲被逼離開董事會

蓋茲婚外情 微軟女員工自掀性關係 蓋茲被逼離開董事會
英最美皇室成員 戀上大32歲富翁…比她爸還年長

英最美皇室成員 戀上大32歲富翁…比她爸還年長
全家確診新冠 12天內陸續死亡 獨留8歲、6歲童成孤兒

全家確診新冠 12天內陸續死亡 獨留8歲、6歲童成孤兒
拜登：將與外國分享美國2000萬劑使用中3款疫苗

拜登：將與外國分享美國2000萬劑使用中3款疫苗
裸聊正妹人皮面具、巨乳假體一層層脫 媽呀…驚呆

裸聊正妹人皮面具、巨乳假體一層層脫 媽呀…驚呆