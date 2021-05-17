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2024選定了？川普6月將出席北卡黨代會 助奪回國會多數

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2024選定了？川普6月將出席北卡黨代會 助奪回國會多數

編譯林育正／綜合17日電
前總統川普將參加下月北卡州共和黨黨代會，既有為2022期中選舉造勢，也有為2024捲土重來探溫度。圖為川普去年8月在北卡州為大選造勢。(路透)
前總統川普將參加下月北卡州共和黨黨代會，既有為2022期中選舉造勢，也有為2024捲土重來探溫度。圖為川普去年8月在北卡州為大選造勢。(路透)

前總統川普預計在6月5日於北卡羅來納州共和黨年度代表大會發表演說，這一步不只是為幫助奪回國會多數優勢，也被認為是向參選2024年總統大選跨出第一步。

過去兩次總統大選，川普皆拿下北卡州，也多次於選舉前夕在此舉辦造勢活動。北卡州對急欲奪回國會優勢的共和黨，為重要必爭之地。

不過共和黨北卡州發言人莉薇‧波倫(Livy Polen)表示，於格林維爾(Greenville)的演說將不對媒體開放，也將無法透過其他平台或社群媒體開放。

自卸任後，川普除了在佛羅里達州的海湖莊園與共和黨大老會面外，露面並不頻繁。上一次他的重要演說，已是2月的保守派政治行動會議(CPAC)。川普的推特與臉書目前尚未解禁，他對公共事務的評論，大多來自發布聲明，或透過偏右派的新聞媒體發聲。

川普過去就對參選2024年總統大選表示興趣，但尚未正式宣布。共和黨北卡州黨部，則希望借助川普之力輔選，奪回國會多數優勢，並且拉抬自己的聲量，為總統大選鋪路。

在北卡州，川普的媳婦賴拉‧川普(Lara Trump)有意競選聯邦參議員，爭取共和黨籍參議員柏爾(Richard Burr)退休留下的席次空缺，不過川普尚未對任何一位有意參選的共和黨人背書。

逐出錢尼 川普領導地位穩

共和黨籍聯邦眾議員麗茲‧錢尼(Liz Cheney，懷俄明州)被投票逐出領導階層後，川普對共和黨的領導定位趨於穩固。川普現在也確定，將為他的新超級政治行動委員會舉辦第一次的募款活動。

一名川普盟友透露：「他感覺非常好」；他認為川普接下來將更積極為共和黨議員候選人助選。過去多次批評川普的共和黨策士海伊(Doug Heye)也說：「現在共和黨是川普的政黨，只不過存在一些分歧。」

顧問也確認，雖然尚未發布官方消息，但川普放眼在6月和7月舉行造勢活動。川普日前被問道是否再度參選，他說：「時間還早，但當我做出正式宣布，我相信民眾將非常開心。」

川普 共和黨 北卡羅來納州

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