最高法院9比0票裁定：警方無搜查令不得進入民宅

最高法院17日以9票對0票表決裁定，警察在沒有法院搜查令(warrant)的情況下，不得以健康或公共安全為由進入民宅。美聯社

最高法院17日以9票對0票表決裁定，警察 在沒有法院搜查令(warrant)的情況下，不得以健康或公共安全為由進入民宅。大法官湯瑪斯(Clarence Thomas)撰寫的意見書中指出，羅德島州克蘭斯頓(Cranston)居民卡尼吉利亞(Edward Caniglia)的憲法保障權利遭到警方侵犯。路透社分析，警方行為引發美國 社會高度關注之際，這起判決影響未來執法機關如何因應有心理健康問題的民眾。

根據法院紀錄，2015年，卡尼吉利亞妻子打電話報警指出，前一天夫妻兩人因為一只咖啡杯及親戚恩怨發生嚴重口角後，丈夫拿出手槍放在餐桌上，要她開槍「讓我一了百了」。當時已經跑到旅館暫住她對警方說，打電話一直聯絡不上丈夫，很怕丈夫一時想不開，可能開槍自殺，要求員警前往家裡查看，避免悲劇發生。

克蘭斯頓警察局員警在沒有法院搜查令的情況下，進入卡尼吉利亞住家並沒收了他所擁有的兩把槍。員警研判卡尼吉利亞可能自殺或自殘，叫救護車將他送醫接受精神鑑定，並沒收槍枝。

70歲的卡尼吉利亞後來以憲法第四修正案保護權益遭到侵犯為由，對克蘭斯頓警察局提告。警方在卡尼吉利亞提告之後，則將槍枝歸還。卡尼吉利亞對法院指出，自己並無犯罪前科，也沒有家暴 紀錄或違法使用槍枝紀錄，警方不該任意沒收槍枝。

位於波士頓的美國聯邦第一巡迴上訴法院則裁定卡尼吉利亞敗訴，理由是克蘭斯頓警察局的行動符合美國憲法第四修正案「社區照護豁免」(community caretaking exception)條款條件，也就是涉及社區民眾健康與安全緊急狀況時，員警得以在沒有法院搜查令情況下進入民宅，執行「社區照護」任務以確保大眾安全無虞。

最高法院17日則裁定，警方無搜查令沒收槍枝，還將卡尼吉利亞送到醫院接受精神鑑定，明顯侵犯卡尼吉利亞的憲法保障權利。

在先前的判例中，最高法院同意「社區照護豁免」條款適用於警方無搜索令搜查民眾車輛的案件。湯瑪斯則在這起案件的意見書中寫道：「對於車輛來說合情合理的適用狀況，跟民宅是不一樣的。」

湯瑪斯寫道，下級法院對於「社區照護豁免」條款做出擴大解釋，超出最高法院認知範圍。他指出，員警雖然可以在現代社會執行許多民事任務，「但卻不是擁有沒有條件的執照，可以在任何地點進行」。

他指出：「第四修正案的核心價值就是，保障人民可以躲避在自己家裡，免於遭受不合理的搜查及扣押。」