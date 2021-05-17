我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

以色列炸毀加薩媒體大樓 布林肯要求給交代

19日起台灣暫緩外籍人士入境、停止旅客轉機

打完疫苗仍戴N95加護目鏡買菜者 大有人在

記者顏伶如／綜合報導
在柏克萊市，一名年輕男子戴上N95口罩。(美聯社)
在柏克萊市，一名年輕男子戴上N95口罩。(美聯社)

雖然美國疾病管制暨預防中心(CDC)宣布已完成新冠疫苗接種的民眾，在絕大多數環境裡已不再需要戴口罩，但打完疫苗卻仍戴著N95口罩加護目鏡才敢上超市買菜者，大有人在。某些民眾對疫情變化莫測及變種病毒感到不安，出門持續戴口罩自保，如今卻因為疾管中心最新建議，面臨「摘掉口罩」隱形壓力。已退休前任資深新聞主播丹拉瑟(Dan Rather)日前在推特發文寫道：「我想不通。為何有人要管別人在戶外是否戴著口罩呢？」

住在紐約州奧伯尼(Albany)的職業攝影師兼音樂家葛利克曼(Joe Glickman)，便是完成疫苗接種卻還戴著兩層口罩出門的實例。他接受紐約時報訪問時說，過去14個月都這麼做，接下來也打算延續下去，至少維持5年。

他說：「屬於少數的一群，我並不介意。但是，我不覺得我會是這麼做的唯一一人。」

葛利克曼在疫苗施打前後都一樣，在N95口罩之外加一層布質口罩，還帶著護目鏡，才到超市買菜。他曾在2020年11月感染新冠病毒，本月初終於打完第二劑疫苗而完成接種(fully vaccinated)。拜登總統13日宣布，已完成接種的民眾不必再戴口罩，但葛利克曼說不會更改持續一年多來的戴口罩措施。

美國爆發新冠疫情之後，口罩變成了帶有政治爭議的話題。去年有民眾走上街頭抗議地方政府的戴口罩規定，某些抗議人士焚燒口罩表達不滿。拒絕戴口罩且在超市叫囂的案例，不時傳出。

紐約時報報導分析，一年多之後，隨著越來越多美國接種疫苗，地方政府為防疫規定紛紛解封，戴口罩如今遭遇第二回合爭議，這次遭到討伐的對象，則是持續戴口罩的民眾。已完成疫苗接種卻依然戴口罩的民眾受訪時說，近來感到壓力越來越大，親朋好友除了催促別再戴口罩，甚至譏諷過於神經質。

葛利克曼說，最近一次買菜時，在超市裡便遭到一名沒戴口罩的男士瞪著看。

疾管中心宣布完成接種者出門免戴口罩的隔天，住在紐約哈林區(Harlem)的82歲退休郵差瓊斯(George Jones)便說，至少在未來一年裡，還是會繼續戴外科手術口罩出門。對於免戴口罩出門，一個月前便已完成接種的他說：「我一點都不急，為什麼要急呢？」

瓊斯說：「能活著才是更重要的是。這才是最要緊的。我是個老人了，還想盡量活越久越好。」他表示，年輕人覺得自己勇猛無敵，這種心態能夠理解，「希望他們真的是刀槍不入」。

口罩 疫苗 紐約時報

上一則

領養中國童因疫停擺 跨黨派議員促國務院伸出援手

下一則

蓋洛普民調：全美逾七成白領勞工仍遠距上班

延伸閱讀

生產疫苗的印度 為什麼買不到足夠的疫苗？

生產疫苗的印度 為什麼買不到足夠的疫苗？
阿斯匹靈預防心血管病 研究：劑量高低影響差異不大

阿斯匹靈預防心血管病 研究：劑量高低影響差異不大
研究：防心臟病與中風 阿斯匹靈劑量對功效影響低

研究：防心臟病與中風 阿斯匹靈劑量對功效影響低
加州兩警殉職 「全國警察周」無法衡量的悲劇

加州兩警殉職 「全國警察周」無法衡量的悲劇

熱門新聞

「緊急寬頻福利」計畫上路，家庭年收入19萬8000元以下民眾，每月可獲最高50元網路費用補助。(Pexels)

每月補助50元網路費 「緊急寬頻福利」上路 個人年收9.9萬元以下可申請

2021-05-12 19:51
川普。(路透)

傳佛州準備引渡川普程序 若州長拒絕…恐成最大逃亡案

2021-05-13 22:37
洛杉磯郊區一名華裔司機10日遭歹徒持槍搶劫，叫罵「滾回中國」，這名廖姓司機強調「我來自台灣」保住性命。（圖為家屬提供行車紀錄器影片/中央社）

洛杉磯司機遭搶犯罵滾回中國 槍口下喊「我來自台灣」

2021-05-16 11:08
比爾蓋茲對於與梅琳達的婚姻早已無愛。路透

比爾蓋茲親口說出離婚原因 這群人先知道

2021-05-13 08:21
住在共和黨執政的13州，共計將近90萬名失業民眾，目前領取的各種失業救濟金，從下個月起將縮水或完全領不到。圖為紐約曼哈頓一家餐廳窗戶上貼著徵人廣告。

90萬失業民眾6月起救濟金將縮水 或完全領不到

2021-05-13 11:32
聯邦政府在疫情期間為失業勞工提供每周300元額外失業補助，現在已有四個共和黨執政州宣布退出，理由是失業救濟金讓美國勞工失去重返職場的就業動力。美聯社

四個共和黨執政州已退出每周300元額外失業補助

2021-05-11 12:36

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
潘勤軒涉殺耶魯生 被捕前用假名租屋 「完全像正常人」

潘勤軒涉殺耶魯生 被捕前用假名租屋 「完全像正常人」
蓋茲為慈善自願辭微軟董事？傳是與員工鬧緋聞

蓋茲為慈善自願辭微軟董事？傳是與員工鬧緋聞
蓋茲婚外情 微軟女員工自掀性關係 蓋茲被逼離開董事會

蓋茲婚外情 微軟女員工自掀性關係 蓋茲被逼離開董事會
洛杉磯富人社區縱火 延燒1325畝 千人疏散

洛杉磯富人社區縱火 延燒1325畝 千人疏散

英最美皇室成員 戀上大32歲富翁…比她爸還年長

英最美皇室成員 戀上大32歲富翁…比她爸還年長