打完疫苗仍戴N95加護目鏡買菜者 大有人在

在柏克萊市，一名年輕男子戴上N95口罩。(美聯社)

雖然美國疾病管制暨預防中心(CDC)宣布已完成新冠疫苗 接種的民眾，在絕大多數環境裡已不再需要戴口罩 ，但打完疫苗卻仍戴著N95口罩加護目鏡才敢上超市買菜者，大有人在。某些民眾對疫情變化莫測及變種病毒感到不安，出門持續戴口罩自保，如今卻因為疾管中心最新建議，面臨「摘掉口罩」隱形壓力。已退休前任資深新聞主播丹拉瑟(Dan Rather)日前在推特發文寫道：「我想不通。為何有人要管別人在戶外是否戴著口罩呢？」

住在紐約州奧伯尼(Albany)的職業攝影師兼音樂家葛利克曼(Joe Glickman)，便是完成疫苗接種卻還戴著兩層口罩出門的實例。他接受紐約時報 訪問時說，過去14個月都這麼做，接下來也打算延續下去，至少維持5年。

他說：「屬於少數的一群，我並不介意。但是，我不覺得我會是這麼做的唯一一人。」

葛利克曼在疫苗施打前後都一樣，在N95口罩之外加一層布質口罩，還帶著護目鏡，才到超市買菜。他曾在2020年11月感染新冠病毒，本月初終於打完第二劑疫苗而完成接種(fully vaccinated)。拜登總統13日宣布，已完成接種的民眾不必再戴口罩，但葛利克曼說不會更改持續一年多來的戴口罩措施。

美國爆發新冠疫情之後，口罩變成了帶有政治爭議的話題。去年有民眾走上街頭抗議地方政府的戴口罩規定，某些抗議人士焚燒口罩表達不滿。拒絕戴口罩且在超市叫囂的案例，不時傳出。

紐約時報報導分析，一年多之後，隨著越來越多美國接種疫苗，地方政府為防疫規定紛紛解封，戴口罩如今遭遇第二回合爭議，這次遭到討伐的對象，則是持續戴口罩的民眾。已完成疫苗接種卻依然戴口罩的民眾受訪時說，近來感到壓力越來越大，親朋好友除了催促別再戴口罩，甚至譏諷過於神經質。

葛利克曼說，最近一次買菜時，在超市裡便遭到一名沒戴口罩的男士瞪著看。

疾管中心宣布完成接種者出門免戴口罩的隔天，住在紐約哈林區(Harlem)的82歲退休郵差瓊斯(George Jones)便說，至少在未來一年裡，還是會繼續戴外科手術口罩出門。對於免戴口罩出門，一個月前便已完成接種的他說：「我一點都不急，為什麼要急呢？」

瓊斯說：「能活著才是更重要的是。這才是最要緊的。我是個老人了，還想盡量活越久越好。」他表示，年輕人覺得自己勇猛無敵，這種心態能夠理解，「希望他們真的是刀槍不入」。