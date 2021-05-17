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科州男涉嫌殺妻 竟因1張投給川普的選票曝光

編譯張君堯 ／綜合報導
科羅拉多州一名男子本月因涉嫌殺害去年失蹤的妻子而被捕，他還被指控在去年11月3日的總統大選中犯下選民詐欺罪。（美聯社）
科羅拉多州一名男子本月因涉嫌殺害去年失蹤的妻子而被捕，他還被指控在去年11月3日的總統大選中犯下選民詐欺罪。（美聯社）

科羅拉多州一名男子本月因涉嫌殺害去年失蹤的妻子而被捕，他還被指控在去年11月3日的總統大選中，以其失蹤妻子的名義寄出了投給前總統川普的選票，犯下選民詐欺罪。

美聯社援引查菲縣（Chaffee County）法官簽署的逮捕令，巴里（Barry Morphew）涉嫌與妻子蘇珊娜（Suzanne Morphew）的失蹤有關，或將面臨一級謀殺罪和其他指控。驚訝的是，巴里告訴調查人員自己去年仍代表失蹤的妻子投出一張郵寄選票。巴里現在面臨偽造公共記錄（Forgery of a Public Record）和郵寄選票欺詐的指控。

查菲縣警長辦公室的逮捕宣誓書稱，2020年10月，查菲縣書記員通知警長辦公室，收到了一張蘇珊娜的郵寄選票，然而根據檔案顯示，她早已於2020年5月失蹤、還曾登上全國頭條新聞。隨後這張涉嫌欺詐的選票被交給了警長辦公室，並作為證據被扣押。

巴里告訴調查人員，他以其失蹤妻子的名義寄出了投給前總統川普的選票，調查人員問他是否知道這是非法的，巴里竟然回答「我不知道不能為自己的配偶這樣做」。

當地電視台KDVR報導，法庭文件指出，該張選票上沒有蘇珊娜的簽名，但巴里列在見證人的欄位上填上自己的名字。如今巴里於6日因涉嫌殺害妻子蘇珊娜而被逮捕，她的遺體也尚未被找到。

去年5月10日，蘇珊娜的鄰居通報了她失蹤，並稱她騎自行車出門後就沒有回來。在她失蹤一周後，巴里在臉書上發布了一段影片，要求各界提供有關自己妻子下落的資訊，不過根據警方調查，相關證據顯示巴里與妻子的死亡有所關聯。

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