我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金山亞裔商戶勇追搶匪被打 非裔嫌還回來報仇

台北市長柯文哲：今天確診數更高 快篩陽性率10%

史提法尼克：川普是黨贏回選民關鍵

中央社／華盛頓16日綜合外電報導
共和黨聯邦眾議員史提法尼克。（美聯社）
共和黨聯邦眾議員史提法尼克。（美聯社）

美國共和黨明日之星史提法尼克（Elise Stefanik）今天表示，前總統川普仍是黨的領袖，也是贏回選民的「關鍵」。

史提法尼克14日獲選為共和黨在聯邦眾議院的第三號人物，這對仍對黨有重要影響力、2024年可能再度出馬角逐總統的川普而言，是一大勝利。

史提法尼克取代錢尼（Liz Cheney），成為共和黨眾院黨團會議新主席。錢尼因批評川普，並駁斥他宣稱2020勝選被民主黨人偷走的錯誤說法，而被拉下台。

36歲的史提法尼克告訴福斯財經新聞網（FOX Business）「周日早晨談未來」（Sunday Morning Futures）節目，川普是黨的「關鍵」，「他是共和黨的領袖，共和黨領袖由選民決定，而選民仍敬重川普總統的理念，他會是我們2022年贏回眾院的重要一環」。

共和黨人亟欲平息黨內不和，但錢尼仍極力捍衛她的「反川」立場。她今天表示，國會一些共和黨人都是因為遭到川普部分極端支持者暴力威脅、而不願支持她，或不願反川、不願對川普有關選舉的錯誤說法表示反對。

錢尼告訴美國廣播公司（ABC）「本周」（This Week）節目：「有許多國會議員相當擔心自身安全。」。

「我們的國家如今國會議員投選行為受到影響，因為他們擔心自身安全，他們擔心性命受威脅。」

保守派希望砲口一致準備明年的期中選舉，哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）新民調顯示，多數共和黨人希望黨能對川普展現忠誠，且有8成贊成拔除錢尼。

共和黨 川普 眾院

上一則

領養中國童因疫停擺 跨黨派議員促國務院伸援

延伸閱讀

川普再喊大選被竊 轟潘斯沒膽 麥康諾懦弱

川普再喊大選被竊 轟潘斯沒膽 麥康諾懦弱
矛盾「疫」年...電影太少 金球、金酸莓一起拿

矛盾「疫」年...電影太少 金球、金酸莓一起拿
阿拉伯國家挺巴勒斯坦 川普和平協議「破功」？

阿拉伯國家挺巴勒斯坦 川普和平協議「破功」？
挺川眾議員史提法尼克 當選眾院共和黨團主席

挺川眾議員史提法尼克 當選眾院共和黨團主席

熱門新聞

「緊急寬頻福利」計畫上路，家庭年收入19萬8000元以下民眾，每月可獲最高50元網路費用補助。(Pexels)

每月補助50元網路費 「緊急寬頻福利」上路 個人年收9.9萬元以下可申請

2021-05-12 19:51
川普。(路透)

傳佛州準備引渡川普程序 若州長拒絕…恐成最大逃亡案

2021-05-13 22:37
洛杉磯郊區一名華裔司機10日遭歹徒持槍搶劫，叫罵「滾回中國」，這名廖姓司機強調「我來自台灣」保住性命。（圖為家屬提供行車紀錄器影片/中央社）

洛杉磯司機遭搶犯罵滾回中國 槍口下喊「我來自台灣」

2021-05-16 11:08
比爾蓋茲對於與梅琳達的婚姻早已無愛。路透

比爾蓋茲親口說出離婚原因 這群人先知道

2021-05-13 08:21
住在共和黨執政的13州，共計將近90萬名失業民眾，目前領取的各種失業救濟金，從下個月起將縮水或完全領不到。圖為紐約曼哈頓一家餐廳窗戶上貼著徵人廣告。

90萬失業民眾6月起救濟金將縮水 或完全領不到

2021-05-13 11:32
聯邦政府在疫情期間為失業勞工提供每周300元額外失業補助，現在已有四個共和黨執政州宣布退出，理由是失業救濟金讓美國勞工失去重返職場的就業動力。美聯社

四個共和黨執政州已退出每周300元額外失業補助

2021-05-11 12:36

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
「他們喝瓶裝牛奶」 美軍在台行蹤 因牛奶曝了光

「他們喝瓶裝牛奶」 美軍在台行蹤 因牛奶曝了光
安卓手機5大優點 資深果粉認了：這些功能比iPhone更好

安卓手機5大優點 資深果粉認了：這些功能比iPhone更好
洛杉磯司機遭搶犯罵滾回中國 槍口下喊「我來自台灣」

洛杉磯司機遭搶犯罵滾回中國 槍口下喊「我來自台灣」
潘勤軒涉殺耶魯生 被捕前用假名租屋 「完全像正常人」

潘勤軒涉殺耶魯生 被捕前用假名租屋 「完全像正常人」
蓋茲為慈善自願辭微軟董事？傳是與員工鬧緋聞

蓋茲為慈善自願辭微軟董事？傳是與員工鬧緋聞