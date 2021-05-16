領養中國童因疫停擺 跨黨派議員促國務院伸援

包括聯邦參議員艾咪‧柯洛布查在內多位跨黨派國會議員，呼籲國務院對於正在等候領養中國兒童的美國家庭伸出援手。(美聯社)

新冠疫情爆發後，跨國領養戛然而止，數以百計的家庭與兒童變得前途茫茫。民主黨籍明尼蘇達州聯邦參議員 艾咪‧柯洛布查(Amy Klobuchar)、共和黨籍密蘇里州聯邦參議員布朗特(Roy Blunt)等跨黨派國會議員，上周聯名致函國務卿布林肯(Antony Blinken)，呼籲國務院對於正在等候領養中國 兒童的美國 家庭伸出援手。

跨黨派參議員在信中寫道，希望布林肯將與中國政府磋商，以協助美國家庭與中國領養子女團圓列為優先項目。

信中指出：「數百個美國家庭已通過審核，也與在中國的領養兒童配對成功，但疫情影響卻讓許多領養案件遭到無限期中止。過渡期間，許多兒童被遺忘，無人關心，也沒有家庭能夠提供保護。」

除柯洛布查、布朗特外，參與連署的還有民主黨籍新澤西州聯邦參議員布克(Cory Booker)及其他48位聯邦參議員。

參議員們在信中指出：「我們呼籲美國與中國展開最高層級外交討論，對於允許美國家庭安全地前往中國並與養子女團圓訂定程序綱領。」

美中雙邊關係緊張之際，美國一些官員正設法尋找能與中國方面接觸的可能空間，應對氣候變遷便是其中一個領域，透過外交管道解決跨國領養問題，可能成為另一個對話領域。

住在新澤西州巴斯金里治(Basking Ridge)的威爾契(Stephen Welch)夫妻，疫情期間不但在家遠距上班，還要督促五個孩子遠距上課，忙得不亦樂乎。但他們家庭成員仍有一人缺席，那就是一年前已經準備從美國出發，到中國去接回家的第六個孩子潘妮洛普(Penelope)。

疫情的出現讓威爾契夫妻迎接養女的計畫被迫暫停，從延期幾周便成拖延數月。2020年3月初，中國宣布暫停所有外國領養計畫，如今潘妮洛普也從六歲長到七歲。