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美戲院鬧片荒 Netflix電影登上大銀幕

編譯林奇賢／綜合外電
Netflix的殭屍電影在美國連鎖電影院上映，圖為「活屍大軍」導演史奈德14日在洛杉磯一家戲院前留影。(美聯社)
Netflix的殭屍電影在美國連鎖電影院上映，圖為「活屍大軍」導演史奈德14日在洛杉磯一家戲院前留影。(美聯社)

近來美國電影院陸續重新開放，卻因愈來愈多片商轉向串流服務而鬧「影片荒」，迫使部分戲院業者求助串流影音巨擘Netflix，以取得更多片源，Netflix的殭屍電影「活屍大軍」（Army of the Dead）14日因而得以先在好幾家連鎖電影院上映，顯示新冠疫情已顛覆好萊塢片商和戲院過去幾十年來的經營模式。

根據華爾街日報報導，好幾家連鎖戲院於14日首映了Netflix的電影「活屍大軍」，比Netflix上架到自家平台時間還早一周。

這項讓人跌破眼鏡的合作關係，是因為好萊塢大型製片廠近來減少了上映的新片數量，或者選擇把電影上架到片商自家的串流影音平台。

電影院連鎖業者預估至少會鬧三年的片荒，不得不和Netflix等影音串流業者合作，讓Netflix等業者製作的電影先登上大銀幕，之後再於自家的平台上架，供家庭觀賞。

過去，電影院產業的多數人士都將Netflix視為致命威脅，而非商業夥伴。在新冠肺炎疫情爆發之前，大型連鎖電影院都拒絕在獨家放映權的90天「窗口」期上讓步，以免觀眾會因為等著在線上看新片，而不到電影院觀看。

Netflix之前堅持要大幅縮短其原創電影在電影院上映的窗口期，以滿足消費者隨地都能觀看電影的需求時，遭到了大型連鎖戲院的阻撓。因此，Netflix只能在少數願意接受其條件的戲院放映該公司製作的電影（目的是為取得奧斯卡獎的提名資格）。

如今，電影院業者正對過去認為神聖不可侵犯的條款妥協，尤其是在電影下檔後、到推出線上串流版或DVD之間的等待期。

電影院主管和好萊塢代理商都認為，隨著美國持續鬆綁對經濟活動的管制，電影院得以恢復營業，再加上片商和觀眾更加重視居家影音服務，電影院業者與Netflix之間預料將會有更多交易。

對Netflix而言，開放在院線放映該公司砸鉅資製作的影片，能夠藉以宣傳Netflix製作的電影水準與傳統片商的影片不相上下，是磨亮其招牌的行銷工具之一。

若Netflix繼續採取這項策略，也有助於和一些為確保電影品質而不與串流媒體合作的導演敲定協議。

「黑寡婦」、「捍衛戰士：獨行俠」等許多去年延後上映的電影，固然可以填補今年的放映檔期，但在此之後，片商會有更多電影跳過電影院而直接上架到串流平台。

影片來源：YouTube Netflix頻道

電影院 Netflix 好萊塢

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