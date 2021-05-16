產業分析師：美銀行業未來十年 可能裁減20萬個工作

富國銀行分析師預測，美國銀行業為因應客戶行為的不斷改變以及提高獲利能力，可能在未來十年裁員20萬，約占總僱用人數的10％，風險最高的是分行出納員及客戶部門人員。(路透)

產業分析師 說，美國 銀行業為因應客戶行為的不斷改變以及提高獲利能力，可能在未來十年裁員 20萬，約占總僱用人數的10％。

富國銀行（Wells Fargo）分析師梅約（Mike Mayo）對倫敦金融時報表示：「`這將是美國銀行業史上規模最大的裁員。」假如他的預測獲得證實，那麼今年將是美國銀行業的一個轉捩點。過去十年來銀行業的從業人數大致維持在200萬人。

梅約的報告發現，隨著銀行縮減其龐大的網絡以適應新冠肺炎疫情後銀行業的新現實，最高風險的工作是分行和客服部門的工作。這項報告與美國勞工部的統計數字不謀而合，後者的統計預測，未來十年銀行的櫃台人員的數量將減少15％。

從歷史上看，裁員向來是銀行業一項具有爭議的議題，特別是裁減低薪的工作，經常會被高舉進步主義的政治人物拿來當作富有產業將獲利置於員工之上的例子。

但梅約說，科技公司與非銀行放款業者正蠶食鯨吞傳統上由銀行主宰的支付和貸款業務，而且這項威脅正在逐漸加劇中。因此，銀行業有必要裁員。

梅約說：「銀行必須提高生產力以維持重要性。這意味著需要更多電腦以及減少人力。」他並表示，未來10年內銀行業可透過遇缺不補方式來達成裁減目標，如此可降低員工反彈的風險。