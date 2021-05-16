洛杉磯司機遭搶犯罵滾回中國 槍口下喊「我來自台灣」

洛杉磯郊區一名華裔司機10日遭歹徒持槍搶劫，叫罵「滾回中國」，這名廖姓司機強調「我來自台灣」保住性命。（圖為家屬提供行車紀錄器影片/中央社）

疫情下美國亞裔遭仇視事件頻傳，近日洛杉磯 一名華裔的共乘司機疑似遭仇恨暴力，歹徒持槍搶劫，叫罵「滾回中國 」，這名司機在槍口下回應「我來自台灣 」才保住性命。

這起持槍搶劫事件10日發生在華人聚居的洛杉磯郊區艾爾蒙地（El Monte），來自台灣的67歲共乘服務Lyft廖姓司機（Paul Liao）在一處加油站停留時，遭一名歹徒強行進入後座，企圖劫車。

根據家屬提供給中央社的行車紀錄器影片，持槍歹徒奪走司機身上約1500美元現金跟手機之後，試圖一併把車子劫走，但在司機抗拒之下，歹徒用手槍毆打司機臉部，使得這名司機當場流血。

這名司機的媳婦克莉絲汀（Christine Ting）在募款平台GoFundMe發動募款，短短兩天內，超過一千名網友捐款，募得2萬7000多美元，遠遠超過原定目標3000美元。

反對仇視亞裔的聲量加大之際，洛杉磯華人區仍發生這樣疑似仇恨犯罪的行徑，引起洛杉磯多家地方電視台報導。

克莉絲汀透過簡訊向中央社記者表示，她公公相信，這起暴力事件與仇恨犯罪有一定程度的關連。因為過程中嫌犯的手指一直扣在扳機上，叫他「滾回中國」，如果不是一再強調「我來自台灣，不是中國」，可能早就沒命。

克莉絲汀表示，她公公到警察局報案之後，因為臉部受到槍枝毆打而腫脹持續疼痛，鼻子軟骨斷裂，已經到醫院進行電腦斷層檢查。洛杉磯郡警察局正針對這起事件進行調查。

克莉絲汀表示，公公對於新聞報導後湧入的善款和關心非常感謝，儘管仍然有一則不知名網友傳來仇恨訊息，但大部分都希望這筆錢可以幫助他就醫，並且早日抓到歹徒。

廖姓司機除了是Uber、Lyft等共乘服務的司機之外，也兼作代駕，這筆善款除了補償他的醫藥費、因傷無法工作的收入和生活費外，剩餘部分將會捐給慈善機構。

影片來源：YouTube 中央社