研究：防心臟病與中風 阿斯匹靈劑量對功效影響低

15日發表的研究報告顯示，劑量不同的阿斯匹靈在預防進一步心臟疾病和中風上的功效似乎相同。圖為低劑量81毫克的阿斯匹靈。(Getty Images)

15日發表的一項大型研究顯示，服用低劑量和一般劑量阿斯匹靈(Aspirin)對於預防額外的心臟疾病和中風 似乎同等安全有效；但某些專家警告，目前還不清楚研究結果能否證明兩種劑量治療真正具同等效果。

這項研究成果於15日由「新英格蘭醫學期刊」發布，並在美國心臟病 學學院的會議上討論。

一般來說，大多數醫師認為高劑量比低劑量阿斯匹靈(baby aspirin，81毫克)有效，但未參與這項研究的心臟病專家維拉尼博士(Salim Virani)表示，研究結果顯示沒有什麼理由服用更高劑量(325毫克)的阿斯匹靈。

阿斯匹靈能幫助預防血栓，但並不建議未患有心臟病的人服用，可能會有出血的風險，不過對於曾經心臟病發作、做過繞道手術或是動脈堵塞的病人有明顯好處；然而最佳的服藥劑量仍是未知，這項研究目的是與現實情況相比較。

本項研究大約1萬5000人參與，參與人在網站上登記，每三到六個月返回網站追蹤，參與人被隨機分配服用低或一般劑量，幾乎所有人研究前就已經在服用阿斯匹靈，其中有85%已經在服用低劑量。

大約兩年後，每組約有7%的參與人因心臟病發或中風而去世或送醫治療；安全性的結果也很相似，不到1%的人曾嚴重出血。

杜克大學一位研究領導人瓊斯(Schuyler Jones)說這項研究提供寶貴的指導方針，如果病患現在正在服用低劑量的阿斯匹靈，保持同樣的劑量才是正確選擇；而現正服用325毫克劑量效果良好的人可能會想繼續服用相同劑量，但應與醫師商量；對於新病患，瓊斯指出：「一般來說，我們會建議從低劑量開始」。

維拉尼說阿斯匹靈雖然是非處方藥，但病患不應該自行決定服用方式；他提醒：「不要自行決定改變劑量或停藥。」