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以國炸毀美聯社大樓後 拜登忍不住了 再度打電話給他

中央社／華盛頓15日綜合外電報導
以色列和巴勒斯坦人暴力衝突今天邁入第六天，加薩走廊境內至少145人喪生，包括41名小孩。以色列方面也傳出至少10死，包括2名孩童。(Getty Images)
以色列和巴勒斯坦人暴力衝突今天邁入第六天，加薩走廊境內至少145人喪生，包括41名小孩。以色列方面也傳出至少10死，包括2名孩童。(Getty Images)

白宮表示，美國總統拜登（Joe Biden）今天與以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）通電話，對以色列和加薩間的暴力衝突加劇，表達「嚴重關切」。

以色列和巴勒斯坦人暴力衝突今天邁入第六天，造成加薩走廊境內至少145人喪生，包括41名小孩。以色列方面也傳出至少10死，包括2名孩童。拜登表示，他強力支持以色列有權自衛，反制「哈瑪斯（Hamas）和其他恐怖團體」發動火箭攻擊。

白宮發表聲明說，「他（拜登）譴責那些針對以色列各地城鎮的不分青紅皂白攻擊」。

繼以色列今天發動空襲，夷平加薩一棟美聯社和其他國際媒體進駐的大樓後，拜登也對有關媒體記者安全問題表達關切。

在此之前，鮮少公開提及以巴衝突加劇的拜登，表達美國支持為當前以巴衝突，協商出兩國解決方案。

白宮表示，拜登今天與巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯（Mahmud Abbas）首度通電話時，也提出相同觀點，「強力承諾致力協商出兩國解決方案，作為邁向以巴衝突達成公正且持久解決方案的最佳途徑」。

上任以來首度與阿巴斯通電話的拜登，也「強調哈瑪斯必須停止朝以色列境內發射火箭」。

以色列今天發動空襲，猛轟加薩走廊，造成一個家族10口喪生，巴勒斯坦好戰分子也發射一連串火箭反擊。衝突還蔓延擴散至約旦河西岸。

以色列續發動空襲，夷平加薩一棟美聯社和其他國際媒體進駐的大樓後，拜登也對有關媒體...
以色列續發動空襲，夷平加薩一棟美聯社和其他國際媒體進駐的大樓後，拜登也對有關媒體記者安全問題表達關切。(Getty Images)

以色列 拜登 白宮

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